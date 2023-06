Taksiciden yabancı uyruklu kadına utandıran sözler! 'Benim için para mühim değil, güzel bayansın'

Taksici, kadın müşterisinin, "Abi taksimetreyi açsana." sözüne, "Benim için para mühim değil, güzel bayansın." diye karşılık verdi.

Yabancı uyruklu kadın, "Ama böyle olmaz ki..." deyince de taksici, "Ben paraya hiç değer vermem." ifadelerini kullandı.

Sözlü tacize uğrayan yabancı uyruklu kadın o anları an be an kaydederek sosyal medya hesabında yayınladı.

Görüntülere tepki yağdı.