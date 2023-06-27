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Sosyal Medya Taksiciden yabancı uyruklu kadına utandıran sözler! 'Benim için para mühim değil, güzel bayansın'
Sosyal Medya

Taksiciden yabancı uyruklu kadına utandıran sözler! 'Benim için para mühim değil, güzel bayansın'

Yeniakit Publisher
2023-06-27 22:38:00 - 2023-06-27 22:56:05

İstanbul'da bir taksicinin yabancı uyruklu kadına yönelik sözlü tacizine sosyal medyada tepki yağdı.

Taksici, kadın müşterisinin, "Abi taksimetreyi açsana." sözüne, "Benim için para mühim değil, güzel bayansın." diye karşılık verdi.

Yabancı uyruklu kadın, "Ama böyle olmaz ki..." deyince de taksici, "Ben paraya hiç değer vermem." ifadelerini kullandı.

Sözlü tacize uğrayan yabancı uyruklu kadın o anları an be an kaydederek sosyal medya hesabında yayınladı.

Görüntülere tepki yağdı.

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