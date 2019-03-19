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Taksi şoförü Faruk Özlü olunca

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19 Mart 2019 Salı 14:07
Taksi şoförü Faruk Özlü olunca

65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, adının AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı olarak açıklanmasının ardından hızla girdiği seçim çalışmalarında Düzce Sokaklarını adeta karış karış geziyor. Engelli çocuklardan yaşlılara kadar hemen herkesle kucaklaşan Faruk Özlü, Düzcelilerin gönlünde taht kurdu. Taksi şoförlüğü de yapan Faruk Özlü, Düzcelilerin sorunlarını birebir dinleyerek yapacağı projelerini anlatma imkanı da buldu.


65. Hükümette Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak Türkiye’ye hizmet eden Faruk Özlü, 31 Mart Yerel seçimlerinde ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Düzce Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. İsminin Belediye Başkan adayı olarak açıklanmasının ardından ise Faruk Özlü, Aralık ayından itibaren Düzce sokaklarını karış karış gezerek, Düzce’nin sorunlarını hem yerinde gördü hem de çözüm yolları üretti. Bununla yetinmeyen AK Parti Belediye Başkan Adayı Özlü, Düzce’de sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmadı. İnsanlarla birebir görüşen sorunlarını dinleyen Özlü, otistik çocukların eğitim gördüğü okulu ziyaret ederek, onları bağrına bastı, okullarının ihtiyaçlarını giderilmesi için çalışmalar başlattı. Sokakta gördüğü insanlara Düzce için ürettiği projeleri anlatan Özlü, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin gittiği kafeye de giden Faruk Özlü, burada gençlerle sohbet edip gençlerin çaldığı bağlamayla söyledikleri türkülere eşlik etti.Ayrıca Faruk Özlü şoförlüğünü yaptığı taksi ile binen müşterilerinin Düzce için düşüncelerini dinledi, projelerini anlattı.


Seçim çalışmalarını anlatan Faruk Özlü, şoförlüğünü yaptığı taksiciliği çok sevdiğini söyleyerek, seçim çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Faruk Özlü; Millet İttifakını da eleştirdiği röportajında Düzcelilerin bu seçimlerde de AK Parti’yi tercih edeceklerini iddia etti.


Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yaptığı seçim çalışmalarıyla adeta Düzcelilerin gönüllerinde Bakanlığı döneminde kurduğu tahtı perçinledi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:07
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