Sis her yeri kapladı! Dağ zirveleri adacık gibi kaldı
Muğla’nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis Karabağlar Yaylası’nı tamamen örtarken dağ zirveleri sis denizinin üzerinde adacıklar gibi ortaya çıktı.
Muğla’nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis Karabağlar Yaylası’nı tamamen örtarken dağ zirveleri sis denizinin üzerinde adacıklar gibi ortaya çıktı.
Muğla’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, Menteşe ilçesindeki Karabağlar Yaylası’nda sıra dışı bir manzara oluşturdu.
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe, güne etkileyici bir doğa olayıyla uyandı. Şehrin simgelerinden tarihi Karabağlar Yaylası ve çevresini kaplayan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer düşürse de ortaya çıkan manzara izleyenleri hayran bıraktı.
Sis altındaki yayla ile üzerindeki dağ zirveleri, uçsuz bucaksız bir denizin ortasındaki adacıkları andırdı.
Özellikle gün doğumuyla birlikte sis tabakasının üzerine düşen ışık huzmeleri, Karabağlar Yaylası'nın doğal dokusuyla birleşerek güzel görüntüler oluşturdu. Sürücüler sis nedeniyle trafikte dikkatli ilerlerken, yüksek rakımlı bölgelerde bu görsel şöleni izleyenler eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23