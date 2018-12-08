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Takla atan araçtan yara almadan çıktılar

Manisa'da kontrolden çıkarak bariyerlere vurup takla atan araçta bulunan 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:40
Takla atan araçtan yara almadan çıktılar

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Mimar Sinan Bulvarı Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Manisa'dan İzmir yönüne giden Avukat Ceyhun Çakır (24), yönetimindeki 45 C 4051 plakalı otomobil, bariyerlere çarpıp takla attı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Çakır ve yanındaki Deniz L. (40), çevre sakinlerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çakır ve Deniz L.'nin yara almadığı anlaşıldı.

Kaza nedeniyleMimar Sinan Bulvarı'ndan İzmir yönüne akan trafik, alternatif yollardan verildi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 12:40
  1. İzmir
  2. Manisa
  3. Trafik kazası
  4. Takla atan araçtan yara almadan çıktılar

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