Takipteki kredi oranı düşüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 2024 yılı Performans Programı’nda Türk bankacılık sektörü, bankaların karı, verilen krediler ve miktarı gibi genel bilgilere yer verildi.

Bankacılık sektörünün kullandırdığı toplam kredi miktarının artmasının, aynı zamanda bankacılık sektörünün de büyümesi anlamına geldiği aktarılan programda, “genel ekonomik gelişim ile kredi artış oranı arasında güçlü bir bağlantı bulunduğuna” dikkat çekildi. Verilere göre, 2022’de bankalar toplam 7 trilyon 580 milyar 668 milyon TL kredi kullandırdı. 2023 yılı için 9 trilyon 165 milyar 34 milyon TL kredi kullandırılması planlandı, fakat yıl sonunda kullandırılacak toplam kredi miktarının 13 trilyon 216 milyar 829 milyon TL’ye ulaşacağı öngörülüyor. 2024’te kullandırılması hedeflenen kredi miktarı ise 18 trilyon 942 milyar 360 milyon TL olarak ifade ediliyor.

YÜZDE 50'YE YAKIN KAR ARTIŞI

Çalışmaya göre bankacılık sektöründe faaliyet gösteren banka sayısı 2022’de 58 iken bu yıl 60’a çıktı. Sektör tarafından verilen kredilerde takibe düşme oranındaki azalma da dikkati çekti. Geçen yıl kredilerin yüzde 2,10’u takibe düşerken, bu yıl sonunda oranın yüzde 1,6’ya gerilemesi öngörülüyor. Bu oranın, bankalar için en önemli finansal sağlamlık göstergelerinden birisi olduğu belirtilirken, sektörün aktif kalitesini ortaya koyan takibe dönüşüm oranının düşük olmasının, bankaların kredi analiz ve tahsis süreçlerinin ve bu alandaki denetimin etkinliğini gösterdiği ifade ediliyor.

Bankacılık sisteminin net karı geçen yıl 431 milyar 614 milyon TL olarak gerçekleşti. Bankaların toplam karının yıl sonunda 613 milyar 36 milyon TL olmasının beklendiği kaydedilirken, 2024 yılı için de net karın 870 milyar 716 milyon TL olacağı tahmin ediliyor.

AKTİF BÜYÜKLÜK 25 TRİLYON 433 MİLYAR TL

Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü geçen yıl 14 trilyon 347 milyar 390 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu yıl için 18 trilyon 675 milyar 460 milyon TL olarak planlanan aktif büyüklüğün, yıl sonunda 25 trilyon 433 milyar 284 milyon TL olacağı hesaplanıyor. Programda aktif büyüklüğün artmasının sektörün büyümesi anlamına geldiği, ekonomik büyüme ve buna ilave olarak finansal erişimin artması ile bankacılık sektörü aktiflerinin büyümesi arasında da yakın bir ilişki bulunduğu belirtildi.

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