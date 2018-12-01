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Takıp takıştırıp çarşı pazara çıkmayın

Yaşlı bir insan olmanızdan ve yılların yıpratıcı izlerini üzerinizde taşıdığınızdan kolay bir hedef olarak değerlendirilirsiniz. Bu yüzden birikimlerinizi almak isteyenlerin bir cürmünün kurbanı olma konumunda kalabilirsiniz.

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:48
Takıp takıştırıp çarşı pazara çıkmayın

Ayrıca şunu da aklınızdan çıkarmamalısınız ki dolandırıcılar iyi niyetlileri, hırsızlarsa güçsüzleri beklerler.

Kolunuza bilezikleri, boynunuza gerdanlığınızı takıp çarşı pazara gitmeyiniz.

Tanımadan kapıyı, kapı zincirini ya da kapı sürgüsünü açmayınız.

Zilinizi çalan kişileri kapı deliğinden dikkatlice gözetleyiniz.

Şayet karşınızdaki şahsı tanımıyorsanız, mutlaka alınız. Böylece kapının açılmasına izin vermeden karşılıklı olarak, yüz yüze görüşebilirsiniz.

Telefon her zaman erişebileceğiniz uzaklıkta olmalıdır.

Telefon, geceleri yatağınızın yanında bulunmalıdır. Hafızasına da polis, jandarma veya itfaiye telefonlarını kaydediniz.

Böylece hırsızlık esnasında acele olarak polise ya da jandarmaya haber verme durumunuz doğar. Tabii ki bu, akrabalarınız, doktorunuz ya da komşularınız da olabilir.

Evinize girer girmez kapıyı kapatınız ve kilitleyiniz.

Evinize gelen resmi görevlilerin resmiyetini göz önüne almadan kimliklerini ibraz etmelerini isteyiniz.

Dolandırıcılar, çok nadir de olsa güveninizi kazanmak amacıyla şık bir üniforma giyip yetkili ve görevli olduklarını ima edebilirler. Her ne suretle olursa olsun mutlaka kimliklerini göstermelerini talep edin. Kuşkunuzun geçmemesi durumunda şahsın verdiği bilgileri telefonla kontrol ediniz.

Eğer yabancı birisini (örneğin tamirci) evinize alıyorsanız, onu odanın içerisinde yalnız bırakmamaya çalışınız.

Şayet yalnızsanız, komşularınızın, akrabalarınızın veya tanıdıklarınızın yanınıza gelmesini sağlayınız.

Banka hesap cüzdanınızı ortalıkta bırakmayınız. Hesabınıza ödeme yapılacağını söyleseler bile şifrenizi kimseye söylemeyiniz.

Birisine acil yardım gerekiyorsa, 155 polis imdatı arayınız.

Kimseyi anında eve almayınız.

Tam okumadığınız metinleri imzalamayınız.

Banka dekontlarını okumadan asla imzalamayınız.

Dar bir vakitte aceleyle imza atmayınız.

Eğer komşularınız evlerinde bulunmadıklarında sizden kendileri için gelen bir postanın alınması için ricada bulunmuşlarsa ancak o postaları veya mektupları teslim alınız. Aksi halde karışmayınız.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 16:48
  1. dikkat edilmesi gerekenler
  2. hırsızlık

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