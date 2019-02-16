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Takımı şampiyon, kendisi gol kralı oldu

Şanlıurfa 1.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:42
Takımı şampiyon, kendisi gol kralı oldu

Şanlıurfa 1. Amatör Küme’de top koşturan Karaköprüspor’un genç futbolcusu Hüseyin Binici sezonun sona ermesiyle birlikte çifte sevinç yaşadı.


Şanlıurfa 1. Amatör Küme’de 2018-2019 futbol sezonuna damgasını vuran Hüseyin Binici oldu. Binici, sezon boyunca 21 gol atarak ligde gol kralı olurken, 15 asistle de takımına katkı sağladı. 1. Amatör Küme’de Eyyüpspor’da başlayan Binici takımına 14 gol kazandırdı. Yeşil sahadaki performansıyla amatör kulüplerin dikkatini üzerine çeken genç futbolcu ara transfer döneminde grupta yer alan Karaköprüspor’a transfer oldu. Sezon boyunca 21 gol atarak 1. Amatör Küme’de 2018-2019 yılı gol kralı oldu. Bu sezon 15 asist ile oynadığı hem Eyyüpspor hem de Karaköprüspor’un sahadan galip ayrılan taraf olmasına da katkı sağlayan futbolcu hem gol kralı hem de takımının şampiyon olmasından dolayı çifte sevinç yaşadı.


Öte yandan Binici, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde zabıta personeli olarak görevini sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:42
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