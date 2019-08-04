Takımdan ayrı olarak çalıştılar İstikbal Mobilya Kayserispor’da Artem Kravets ve kaleciler Hakan Arıkan ile Silviu Lung takımdan ayrı çalıştılar.

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Artem Kravets ve kaleciler Hakan Arıkan ile Silviu Lung takımdan ayrı çalıştılar.

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 1.haftasında sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde sürdürüyor.

Sakatlığı nedeniyle Avusturya kampına götürülmeyen Ukraynalı oyuncuArtem Kravets takımdan ayrı çalışmalara başladı ve ligin ilk maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Hakan Arıkan ile Silviu Lung da takımdan ayrı olarak çalıştı. İlk olarak sahada düz koşu yapan Artem Kravets, Hakan Arıkan ve Silvu Lung ardından salonda çalışarak antrenmanı tamamladı.

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