Takdir alan çocuklara bakkal amcalarından sürpriz! Tek bir şartla
Takdir alan çocukları sevindirmek isteyen bir mahalle bakkalının notu büyük beğeni topladı.21 Ocak 2019 Pazartesi 23:20
yeniakit.com.tr
Sosyal medyada dolaşan nereden paylaşıldığı bilinmeyen bir notta, mahalle bakkalının takdir alan çocuklara hediye verecek olması beğeni topladı.
Mahalle bakkalı "Çocukların dikkatine" diyerek başladığı notta "Takdir belgesi alan her çocuğa mahallemiz bakkalı olarak, çikolata ve soğuk çay hediye edeceğim. Ancak takdir belgenizi yanınızda getirmeniz gerekmektedir." duyurusunda yaptı.
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