0553 313 94 23

Tahvil ihracına yoğun talep

Hazine ve Maliye Bakanlığı:- "2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli olarak gerçekleştirilen tahvil ihracının miktarı 2 milyar dolar oldu"- "Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 2 katından fazla talep gösterdi"- "Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 2 milyar dolarlık kısmı tamamlandı"

10 Ocak 2019 Perşembe 14:46
Tahvil ihracına yoğun talep

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli olarak gerçekleştirilen tahvil ihracının miktarı 2 milyar dolar oldu.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvil ihracı için 9 Ocak'ta Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verildi.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanırken, ihraç miktarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 16 Ocak 2019'ta hesaplara girecek.

Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 2 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40'ı ABD, yüzde 27'si Türkiye, yüzde 20'si İngiltere, yüzde 8'i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 5'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

26 Nisan 2029 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,625, yatırımcıya getirisi ise yüzde 7,68 oldu. Söz konusu dolar tahvili ihraç tutarının tamamı avro cinsi yükümlülüğe dönüştürüldü. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin nihai avro maliyeti yüzde 4,965 oldu.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 2 milyar dolarlık kısmı tamamlandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:46
  1. dış finansman
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  3. tahvil ihracı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yapı Kredi'den 650 milyon dolarlık tahvil ihracı
    1. Yapı Kredi'den 650 milyon dolarlık..
    2. Büyükelçi Karlov suikastı davası
    3. TBMM Genel Kurulu
    4. Fatih Terim'e mahkemeden para cezası
    5. Akit’ten Adalet Bakanı Gül’e nezaket..
    6. YTB'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler..
    7. Nadal, Mata ve Navas'a spor ödülü
    8. Ankara'da yarın okullar tatil mi |..
    9. Kritik ziyaretin tarihi belli oldu!..
    10. ABD "Suriye'den çekiliyoruz" dedi,..
    11. Futbol: Hazırlık maçı
    12. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    13. "İçimdeki Hazine" klibini yaklaşık 2..
    14. Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a tepki:..
    15. TBMM KİT Komisyonu
    16. Aynı sokakta 5 yıl arayla işlenen iki..
    17. Hepsiburada, 2018 Kitap Alışveriş..
    18. "Bolton'ın sözleri provokatif" diyen..
    19. Mustafa Kurdaş kimdir nerelidir?
    20. Irak'ta bir gazeteci vurularak öldürüldü
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye