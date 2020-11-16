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Aktüel Tahran'da benzin tankeri patladı: 1 yaralı
Aktüel

Tahran'da benzin tankeri patladı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:37:41 -
Tahran'da benzin tankeri patladı: 1 yaralı

TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da bir benzin tankerinin patlaması sonucu 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki yaptığı açıklamada Tahran'ın güneydoğusundaki Pirozi Caddesi'nde akşam saatlerinde bir benzin tankerinde yakıt boşaltımı sırasında patlama meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın ardından çıkan yangının itfaiye ekiplerince kontrol altına aldığını ifade eden Meleki, olayda bir kişinin yaralandığını belirtti.

Meleki, patlamanın depodaki teknik arızadan kaynaklandığını ve patlama esnasında benzin istasyonunda araç bulunmadığını sözlerine ekledi.

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