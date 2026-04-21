Tahran’da 53 günlük esaret sona erdi! Pegasus uçağı vatan toprağına dönüyor
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sonrası patlak veren savaş nedeniyle Tahran Havalimanı’nda mahsur kalan Pegasus Havayolları uçağı, tam 53 gün sonra Türkiye’ye dönmek üzere yola çıktı. 28 Şubat’tan bu yana kapalı olan hava sahasının kısmen açılmasıyla birlikte, Türk sivil havacılığının savaş bölgesinde kalan son parçası da İstanbul yoluna düştü.
28 Şubat Cumartesi günü başlayan ABD ve İran arasındaki savaş nedeniyle İran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatıldı. Havayolu personelinin Türkiye’ye tahliyesi karayoluyla gerçekleşirken uçak Tahran Havalimanı’nda mahsur kaldı. İran Hava Sahasının bugün kısmen açılmasının ardından Pegasus Havayolları’nın TC-RBR kuyruk tescilli Airbus A321 NEO tipi uçağı Türkiye’ye gelmek üzere Tahran Havalimanı’ndan kalktı. Uçağın akşam saatlerinde İstanbul’da olması bekleniyor.(DHA)
