Tahran-Washington hattında gizli diplomasi trafiği! İranlı Bakan Arakçi spekülasyonlara son noktayı koydu
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, katil ABD ile ülkesi arasındaki gizli mesaj alışverişinin ve müzakere sürecinin arkada devam ettiğini itiraf etti. İran merkezli haber ajansı IRNA’nın sorularını yanıtlayan Arakçi, yürütülen diplomatik temaslara ilişkin kamuoyunda dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kesin bir sonuca ulaşılıncaya kadar bu konuda değerlendirme yapmak mümkün değil. Şu aşamada söylenen her şey spekülasyondur" ifadeleriyle batı medyasındaki dedikodulara set çekti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin konuştu. Arakçi, İran merkezli haber ajansı IRNA’nın sorularını yanıtlarken taraflar arasındaki görüşmelerin ve mesaj alışverişinin devam ettiğini belirtti. Arakçi, "Kesin bir sonuca ulaşılıncaya kadar bu konuda bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Şu aşamada söylenen her şey spekülasyondur ve bunlara önem verilmemelidir" dedi.
