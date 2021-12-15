Tahran Oruçoğlu Azerbaycan'ın masadaki zaferini Akit’e değerlendirdi

Yeni Akit Ankara

“Brüksel toplantısında ulaşım koridorlarının açılması konusunda varılan anlaşma Azerbaycan ekonomisinin garantörü olacak” diyen Oruçoğlu şunları söyledi: "Avrupa Birliği'nin yeni alternatifler aradığını defalarca söyledim. Ekonomik ilişkilerden bahsediyoruz. Daha Brüksel toplantısından önce ana tartışma konusunun Zengazur koridoru olacağını biliyorduk. Bugün AB, Rusya veya diğer ülkelerin Güney Kafkasya'da bir çatışma yatağına ihtiyacı yok. Sahip olduğumuz coğrafyanın önemi, bu coğrafya üzerinden ekonomik bağlar kurmanın herkesin yararına olacak olmasıdır. AB, enerji kaynaklarına alternatifler arıyordu. "Bir Kuşak Bir Yol” projesinde Zengezur koridorunda yer alan güzergah çok önemli. Asya ve Avrupa’yı birleştirecek en önemli güzergah"

Zengazur koridoru Azerbaycan'a ne getirecek?

Tahran Oruçoğlu şöyle devam etti: "Azerbaycan hükümetinin petrole bağımlılığı azaltmak için bir konsepti olduğuna şüphe yok. Zengazur koridorunun gerçekleşmesi Azerbaycan'a milyonlarla dolar getirecek. Azerbaycan, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayacak coğrafi anahtara sahiptir. Bir göz atacak olursak, problemlerin ortadan kalkması ile birlikte diğer rotalara göre daha optimal seçeneklere sahip bir rota var. Bu Zengezur. Zengazur koridorunun gerçekleştirilmesi, ulaşım süresini 30 günden 18 güne indiriyor. Bu, Asya ve Kafkasya'nın Batı ile gelecekteki bağlantısı, Batı ile ilişkilerin gelişmesi açısından büyük değer taşımaktadır. Herhangi bir ülke için barışın anahtarı ekonomik bağlardır. Azerbaycan 44 gün savaşını kazandı. Bu zaferin sonsuz olması için masada savaşıyor. Bugün diplomatik masada kazandığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz"