Tahliye Fırtınası! 11. Yargı Paketi Meclis’ten geçti — 50 bin mahkûma özgürlük kapısı aralandı, Deprem suçları hariç

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri tamamlanan ve kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Paket kapsamında, yaklaşık 50 bin hükümlüye tahliye imkânı tanıyan Kovid-19 düzenlemesini içeren 27. madde de onaylandı. Ancak deprem suçları bu kapsam dışında tutuldu.

Yeni düzenlemelerle birlikte, örgüt faaliyeti kapsamında suçlarda çocukların araç olarak kullanılması hâlinde örgüt yöneticilerine verilecek cezalar artırılacak. Kurusıkı silahlar “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma” suçu kapsamına alınarak bu silahlarla işlenen fiiller için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

“Güveni kötüye kullanma” suçunun konusunun motorlu taşıt olması durumunda ceza bir kat artırılacak. Taksirle yaralamada ise hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 4 aya, üst sınırı 1 yıldan 2 yıla yükseltildi.

Belirli istisnalar dışında, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlüler, kapalı cezaevinden açığa, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılabilecek. Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi de artık suç kapsamına alınarak cezalar ağırlaştırıldı.

Bölge adliye mahkemesi ceza daireleri, ilk derece mahkemesi kararlarında hukuka aykırılık tespit edildiğinde bozma kararı verebilecek. Yayın içerikleri nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini ileri sürenler, erişimin engellenmesi ve içeriğin kaldırılması talebiyle sulh ceza hâkimliklerine başvurabilecek. Kararları uygulamayan sorumlulara 1000 günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Esnaf ve sanatkârların fiyat tarifelerinde Ticaret Bakanlığı’nın olumsuz görüş bildirdiği durumlar, 15 gün içinde uzlaşma komisyonunda karara bağlanacak. Ayrıca 1 Ocak 2016 öncesine ait ve ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

Nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık ve banka-kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlarda kullanıldığı tespit edilen mobil hatların bağlantısı ise soruşturma kapsamında hâkim kararıyla — gecikmede sakınca bulunan hâllerde savcılık talimatıyla — geçici olarak kesilebilecek.

