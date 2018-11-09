Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynadığı Ankaragücü maçında taraftarın neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3'üncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı sarı lacivertli kulübe 100 bin TL ve müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında ilişkin cezanın onanmasına oybirliği ile karar verildiği açıklandı.