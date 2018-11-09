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Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen 120 bin TL'lik para cezasını onadı.

09 Kasım 2018 Cuma 18:02
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynadığı Ankaragücü maçında taraftarın neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3'üncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı sarı lacivertli kulübe 100 bin TL ve müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında ilişkin cezanın onanmasına oybirliği ile karar verildiği açıklandı.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 18:02
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