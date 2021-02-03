Tahinli piyaz tarifi | Tahinli piyaz nasıl yapılır?

Tahinli piyaz tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

3 su bardağı haşlanmış kuru fasulye, 1 tane kırmızı soğan, 1 çay kaşığı tuz, 1/2 tane limonun suyu, 2 yemek kaşığı tahin, 1 tatlı kaşığı sirke, 3 yemek kaşığı ılık su, 6 tane cherry domates, 1 tane haşlanmış yumurta, 1/2 demetince kıyılmış maydanoz

Tahinli piyaz nasıl yapılır?

Ölçülü kuru fasulyeden 3 yemek kaşığı haşlanmış fasulyeyi ezmelisiniz. Ardından tahin, limon suyu, tuz, sirke ve suyu karıştırmanız gerekir. Pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar tahinli sosu ezerek karıştırmayı unutmayın. Eğer sulu bir kıvam olmasını isterseniz su oranını arttırın.

Kırmızı soğanı iri iri doğrayıp ve 2,5 su bardağı haşlanmış fasulyeyle iyice harmanlamanız gerekir.

Domatesleri ortadan ikiye kesin ve maydanozları ince ince kıymalısınız.

Yumurtayı da bu sırada haşlayın ve hazırlamış olun.

Servis tabağına kırmızı soğanlı piyazı yerleştirin ve tahinli sosu ekleyin.

Domatesleri ve haşlanmış yumurtayı isteğinize göre yerleştirebilirsiniz.

İnce kıyılmış maydanoz ve zeytinyağını da piyazınızın üzerinde gezdirip servise hazır hale getirebilirsiniz. Afiyet olsun...