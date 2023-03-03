Tahinin faydaları, herkes araştırıyor! Merak edilen konu adım adım açıklandı: Yükselen toksinleri su ile atar!

Tahin, susam ezilerek yapılır. Kalsiyum kaynağı olan tahin genellikle kahvaltıda tüketilmektedir. Tahin bazı ülkelerde farklı amaçlarla tüketilmektedir. Örneğin; Irak’ta susam yağı olarak kullanılan tahin, Hindistan’da cevizle karıştırılarak atıştırmalık olarak yenir. İsrail ve Japonya’da genellikle sos olarak tüketilir. Ülkemizde genellikle kahvaltıda tahin ve pekmezle birlikte tüketilmektedir. Tahin, içeriğinde kalsiyum, fosfor, potasyum, magnezyum, demir, bakır ve çinko gibi minerallerin yanı sıra E vitamini içerir. Bunların vücudumuza faydaları saymakla bitmez. Tahin faydaları Saraçoğlu'da belirtmiştir. Bu, gerçekten doğru mu soranlar için; Çalışmalar, modern çağda artan kronik yorgunluk gibi hastalıkların tedavisinde olumlu sonuçlar göstermektedir. Kahvaltıda tüketilen bir kaşık tahin, gün boyunca vücudun enerjisini artırır.

Tahin nasıl yapılır?

Susam soyulur ve 200 derecede kavrulur. 3 saat kavrulan susam aniden ezilerek tahine dönüştürülür. Kahvaltıda tüketildiğinde, bal veya pekmez ile karıştırıldığında gün boyu vücuda enerji verir.

Öte yandan Yapılan araştırmalar yetişkin bir kadının günlük 2.7 litre, erkeğin ise 3.7 litre sıvı alması gerektiğinin altını çizer nitelikte. Fakat bu noktada karpuz, salatalık gibi su miktarı fazla olan yiyeceklerin de vücut için sıvı kaynağı olabileceğini unutmamalısınız. Değişik kaynaklardan sağlanan 11 tahin örneğinde su seviyesi, kül, ham protein, ham yağ, ham selüloz ve tuz miktarları belirlenmiştir. Tahin yüksek miktarda antioksidan içermektedir. Kabızlık nedeniyle boşalırken ayrıca destek sağlayacak. Bu sayede solunum sistemlerini rahatlatıcı özelliğe sahiptir.

Tahinin Faydaları

Tahinin içerdiği omega 3 yağ asitleri sayesinde kalpte oluşan iltihaplanmaya bağlı gelişen kalp damar hastalıklarını önler. Kolesterol seviyesini dengeler.

Tahin; fosfor, kalsiyum, demir ve B1 vitamini kaynağı olma özelliği taşıyor. Diyet lifleri bakımından oldukça zengin olduğu için sindirim sistemine de pek çok faydası bulunuyor. Özellikle kabızlığa iyi geliyor.

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Tahinin ham maddesi susam, demir bakımından oldukça zengin olduğundan bu içeriğinden tahin tüketerek bol bol faydalanmak mümkün oluyor.

Tahin, bağışıklık sistemini destekleyen demir, çinko ve selenyum gibi mineraller açısından zengindir. Bu sayede 5 yemek kaşığı tahin tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Tahinin içerdiği yüksek kalsiyum kemik gelişimine katkıda bulunur. Uzmanlar, çocukların, özellikle gelişim çağındaki çocukların, adet döneminde ve hamile kadınların tüketmesini önermektedir. İçerdiği amino asitler sayesinde kemikleri geliştirirken kasları güçlendirir. Bazı fitness eğitmenleri, kas geliştirenler için tahin tüketmenin etkili olacağını vurgulamaktadır.

Vücutta biriken toksinler ve bakteriler bir süre sonra zehirlenme oranını artırır. Tahinin içerdiği bileşenler vücuttaki tüm toksinlerin atılmasında oldukça etkilidir. Günde 5 yemek kaşığı tahin vücutta birikmez, idrar ve dışkı yoluyla atılır.

Sporcularda kemik ve kas gelişimi için destek sağlayan tahin ve içeriğindeki kalsiyum, kadınların önemli bir sorunu olan kemik erimesinin de önüne geçebilmektedir.

Beyin sağlığı için ek takviyelerden biridir. Hafızayı güçlendirir. İçerdiği A ve B vitaminleri sayesinde beyindeki sinir hücrelerini güçlendirir ve beynin bilgi tutan bölgesinin daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

Tahin, içerdiği demir maddesi sayesinde kandaki hemoglabin oranını artırarak kansızlığı önler.

Aç karnına tahin yemek mideye iyi gelir mi?

Tahin, midedeki rahatsızlıklara çok iyi geldiği gibi aç karnına tahin yemek, midede oluşabilecek rahatsızlıkların önüne geçebilmektedir.

Yatmadan önce tahin yemek?

Son araştırmalar yatmadan önce yendiğinde kilo aldırmayan besin olduğunu ortaya çıkardı.

Tahinin zararları

Özellikle tahinin aşırı tüketimi doymamış yağ asidi ihtiva ettiğinde bazı kişilerin iltihap probleminin tetiklenmesine yol açabilir. Tahinin temeli susam yağına dayandığından susama alerjisi olanların tüketimi kesinlikle tavsiye edilmez. Aşırı tahin tüketimi hızlı bir şekilde kilo alınmasına neden olabilir.

Aşırı tahin yeme isteği: Her sabah 3-4 yemek kaşığı kadar yiyeceğiniz tahinle vücudunuza ihtiyaç duyduğu birçok mineral ve vitamini kazandırabiliyor, bu sayede kendinizi gün içinde çok daha zinde hissetmeye başlayabiliyorsunuz. 1 su bardağı tahinle bir çok tarif yapabilirsiniz.

Muz ve tahin faydaları

Muz tahin karışımı ne işe yarar?

Bir muz 1/5 yemek kaşığı tahin Yarım tatlı kaşığı tarçın Üç malzemeyi püre haline getirin beş dakika beklettikten sonra yemeklerden önce bir kaşık tüketin. Bu karışım mide duvarındaki mukozayı koruyarak midenin işlevini artırır.

Tahin Besin Değerleri: Kaç Kalori?

Tahin Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 583 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 30 gramlık miktarında Tahin 175 kalori bulunmaktadır.

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