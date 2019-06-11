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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finali

Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe Beko: 93- Lacivert-beyazlılar, seride durumu 1-1 yaptı

11 Haziran 2019 Salı 21:07
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finali


Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Osman Sinan İşgüder

Anadolu Efes: Micic 30, Larkin 19, Beaubois 13, Motum 13, Dunston 15, Doğuş Balbay 5, Sertaç Şanlı, Metecan Birsen 6

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 17, Melih Mahmutoğlu 1, Guduric 18, Kalinic 13, Melli 22, Ahmet Düverioğlu 7, Sinan Güler 4, Sloukas 11

1. Periyot: 14-20

Devre: 40-52

3. Periyot: 65-69

Normal süre: 86-86

Beş faulle çıkanlar: 33.57 Ahmet Düverioğlu, 42.47 Ali Muhammed (Fenerbahçe Beko), 43.00 Dunston, 43.31 Beaubois (Anadolu Efes)


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes, normal süresi 86-86 sona eren karşılaşmada konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 16 sayı geriden gelerek 101-93 yendi.

Lacivert-beyazlılar, seride durumu 1-1'e getirdi.

Mücadele tempolu başladı. İki takımın da boyalı alanı etkili kullandığı ilk 4 dakikayı Fenerbahçe Beko, 11-8 önde bitirdi. Sarı-lacivertli ekibin sert savunması karşısında Anadolu Efes, çeyreğin ortalarında top kayıpları yaşadı. Ev sahibi takım başantrenörü Ergin Ataman'a 5. dakikada itirazları nedeniyle teknik faul çalındı. Lacivert-beyazlıların hücumda organize olmasına engel olan Fenerbahçe Beko, birinci periyodu 20-14 üstün kapattı.

İkinci çeyreğe sarı-lacivertliler, hücumda etkili bir başlangıç yaptı. Skor üretmekte sorun yaşayan Anadolu Efes karşısında Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed ve Melli ile basketler bulan Fenerbahçe Beko, 12. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 14-27. Savunmada rakibine karşılık veremeyen ev sahibi takım oyundan düşerken üç sayı çizgisinin gerisinde peş peşe isabetler bulan sarı-lacivertliler, 15. dakikada farkı biraz daha açtı: 23-39. Larkin, Metecan Birsen ve Beaubois'nın sayılarıyla hücumda ritim bulmaya çalışan Anadolu Efes, 18. dakikada farkı 8 sayıya düşürdü: 35-43. Farkı yeniden çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Beko, Sinan Güler'in son saniye basketiyle soyunma odasına 52-40 önde girdi.

İkinci yarı kıran kırana mücadeleyle başladı. Ev sahibi takım, üst üste top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko karşısında hızlı hücumlarla etkili oldu. Oyunun iki yönünde ilk kez temposunu yakalayan Anadolu Efes, yakaladığı 10-0'lık seriyle 25. dakikada farkı 2 sayıya kadar indirdi: 55-57. Ahmet Düverioğlu, Kalinic ve Melli'nin sayılarıyla toparlanan sarı-lacivertliler, 28. dakikada farkı 9 sayıya yükseltti: 56-65. Anadolu Efes, çeyreğin kalan bölümünde farkı tekrar eritse de (65-67) Fenerbahçe Beko, final periyoduna 69-65'lik üstünlükle gitti.

Anadolu Efes, son çeyreğe hücumda iyi bir başlangıç yaptı. Lacivert-beyazlılar, Dunston'ın pota altından bulduğu basketle 32. dakikada beraberliği yakaladı: 71-71. Fenerbahçe Beko bu periyotta faul hakkını erken doldurdu. Serbest atış çizgisinde Larkin'le hata yapmayan ev sahibi ekip, 34. dakikada ilk kez öne geçti: 75-74. Pota altını Micic ile etkin kullanan Anadolu Efes'e Melli ve Ali Muhammed'le karşılık veren sarı-lacivertliler, 37. dakika biterken yeniden üstünlüğü eline aldı: 79-80. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği son bölüm büyük çekişmeye sahne olurken Anadolu Efes, son 1 dakikaya 86-84 üstün girdi. Sırtı dönük oyunda Kalinic'le isabet bulan Fenerbahçe Beko, bitime 46 saniye kala beraberliği yakaladı: 86-86. Sarı-lacivertliler, Melli ile son hücum şansını kullanamayınca karşılaşmanın normal süresi 86-86 sona erdi.

Uzatma bölümüne uzun oyuncularının skora katkısıyla başlayan Anadolu Efes, 42. dakikayı 90-86 önde geçti. Micic'in etkili performansıyla oyundaki üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, bitime 37 saniye kala skoru 99-93 yaptı. Kalan sürede farkı biraz daha artıran lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe Beko'yu 101-93 mağlup etti.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı eşleşmenin üçüncü maçı, 13 Haziran Perşembe günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 21:07
  1. Anadolu Efes
  2. Fenerbahçe Beko
  3. final
  4. play-off
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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