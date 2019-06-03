



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Can Mavisu

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 4, Melih Mahmutoğlu 11, Guduric 12, Kalinic 9, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 4, Sinan Güler 8, Sloukas 10, Egehan Arna

TOFAŞ: Trice 6, Mejia 16, Barış Ermiş 7, Kadji 4, Elegar 12, Berkan Durmaz 4, Muhsin Yaşar 6, Yiğit Arslan 9, Muhaymin Mustafa

1. Periyot: 17-13

Devre: 34-23

3. Periyot: 56-44





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği TOFAŞ'ı 68-64 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin üçüncü maçı 6 Haziran Perşembe günü TOFAŞ'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Karşılaşmaya iki ekip de pota altından sayılar üreterek başladı. Fenerbahçe Beko, Melli ve Ali Muhammed'in kaydettiği sayılarla 6. dakikayı 8-6 üstün geçti. Kalinic ve Sloukas'la potaya giderek basketler bulan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 17-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iki ekip de kötü hücum ederken, Fenerbahçe Beko, Sinan Güler'in basketiyle 17. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 25-17. Sloukas'ın iç ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla farkı çift hanelere taşıyan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 34-23 üstün gitti.

İkinci yarıda pota altından sayılar üreten TOFAŞ karşısında Guduric'le dış atışlardan basketler bulan Fenerbahçe Beko, 25. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 48-32. Çabuk toparlanan ve savunmasını sertleştiren Bursa temsilcisi, Barış Ermiş ve Mejia'nın üç sayılık basketleriyle farkı tek hanelere (50-42) indirdi. Serbest atışlardan bulduğu sayılarla sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 56-44 galip durumda girdi.

Son çeyreğe Sinan Güler'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu'nun smacıyla 34. dakikada farkı 16 sayıya (64-48) taşıdı. Savunmada direnci düşen Fenerbahçe Beko karşısında Elegar'ın pota altından Mejia'nın da dış atışlardan kaydettiği sayılarla TOFAŞ, 39. dakikada farkı 4 sayıya (66-62) düşürdü. Sloukas'ın sayısıyla skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 68-64 galip ayrıldı.



