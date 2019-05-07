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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Anadolu Efes: 98 - TOFAŞ: 54

07 Mayıs 2019 Salı 21:50
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erşan Kartal, Ozan Çakar, Can Mavisu

Anadolu Efes: Larkin 14, Doğuş Balbay 8, Simon 17, Moerman 7, Dunston 8, Buğrahan Tuncer 9, Micic 7, Yiğitcan Saybir 7, Sertaç Şanlı 6, Metecan Birsen 8, Onuralp Bitim 7

TOFAŞ: Trice 10, Mejia 3, Berkan Durmaz 8, Weems 4, Elegar 8, Barış Ermiş 3, Kadji 3, Muhsin Yaşar 10, Muhaymin Mustafa 3, Yiğit Arslan 2, Mert Konuk

1. Periyot: 22-15

Devre: 47-31

3. Periyot: 79-37


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, konuk ettiği TOFAŞ'ı 98-54 mağlup etti.

Ev sahibi takım, bu sonuçla 23. galibiyetini elde ederek liderliğe yükseldi. Konuk ekip ise 9. mağlubiyetini yaşamasına rağmen sezonu 3. sırada bitirmeyi garantiledi.

Mücadeleye Larkin'in iç ve dış atışlardan kaydettiği basketlerle başlayan Anadolu Efes, 4. dakikayı 10-5 önde geçti. Uzun oyuncularıyla pota altında etkili olan ev sahibi takım, TOFAŞ karşısında ilk çeyreği 22-15 üstün tamamladı.

İkinci periyot karşılıklı sayılarla başlarken üç sayı çizgisinin gerisinden Barış Ermiş ve Muhaymin Mustafa ile skor üreten TOFAŞ, 13. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 27-25. Hücumda ve savunmada toparlanan Anadolu Efes, top kayıpları yapan Bursa temsilcisi önünde 1 dakika sonra farkı 9 sayıya yükseltti: 34-25. Hücumda ritmini kaybeden TOFAŞ karşısında oyunun kontrolünü eline alan lacivert-beyazlılar, ilk yarıyı Simon'un üç sayılık basketiyle 47-31 önde kapattı.

İkinci yarıya Simon'un etkili performansıyla giren Anadolu Efes, yakaladığı 20-2'lik seriyle 25. dakikada farkı 34 sayıya çıkardı: 67-33. Üç sayı çizgisinin gerisinden arka arkaya bulduğu basketlerle farkı iyice arttıran ev sahibi ekip, çeyreğin son anlarında yerli oyuncu rotasyonuna döndü. Anadolu Efes, oyundan düşen TOFAŞ karşısında final periyoduna da 42 sayı (79-37) farkla önde girdi.

Mücadelenin son çeyreğinde farkı bir ara 49 sayıya (98-49) çıkaran Anadolu Efes, maçı da 98-54 kazandı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 21:50
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  4. TOFAŞ

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