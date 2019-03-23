0553 313 94 23

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Banvit: 95 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 63

23 Mart 2019 Cumartesi 20:26
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Osman Sinan İşgüder

Banvit: Perez 23, İsmail Cem Ulusoy 4, Ercan Osmani, Tolga Geçim 5, Morgan 13, Rıdvan Öncel 11, Erkin Şenel, Metehan Akyel 2, Neal 9, Şehmus Hazer 3, Shelton 18, Ragıp Berke Atar 7

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 14, Sabahattin Can Göndür, Mehmet Yağmur, Heslip 3, Semih Erden 23, Mert Çevik 2, Ramazan Tekin, Mert Gizir, Caner Topaloğlu, Babic 9, Ellis 12, Minchev

1. Periyot: 16-20

Devre: 40-37

3. Periyot: 61-52


BALIKESİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta karşılaşmasında Banvit, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 95-63 mağlup etti.

Maça hem hücumda hem de savunmada iyi başlayan Banvit, Neal, Tolga Geçim ve Perez ile sayılar bularak 3. dakikayı 6-2 önde geçti. Bu dakikadan sonra toparlanan ve Babic ile pota altında etkili olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 6. dakikada skoru 10-9'a getirdi. Banvit'in boş toplarını Ellis ve Heslip ile cezalandıran ve son bir dakikada 9-0'lık seri yakalayan İstanbul ekibi, ilk periyodu 20-16 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci çeyreğine Semih Erden ve Ellis'in sayılarıyla başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 13. dakikayı da 27-20 önde bitirdi. İlk yarıda son 3 dakikaya girilirken Morgan ile farkı 2 sayıya indiren Banvit, Rıdvan Öncel ile beraberliği sağladı: 32-32. Son dakikada rakibi karşısında Morgan ve Shelton ile sayılar bulan ve savunmada başarılı olan Banvit, devrede soyunma odasına 40-37 önde girdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine Rıdvan Öncel ve Shelton'un basketleriyle 8-0'lık seri ile giren ev sahibi takım, 22. dakikayı 48-37 önde geçti. Shelton, Rıdvan Öncel, Ragıp Berke Atar ile boyalı alanı iyi kullanan Banvit, 27. dakikada rakibine 57-48 üstünlük kurdu. Aradaki farkı Semih Erden ile kapatmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, bu çeyrekte son iki dakikaya girilirken farkı 5 sayıya kadar indirdi: 57-52. Rıdvan Öncel ve Perez ile boyalı alanda etkili olan Banvit, üçüncü çeyreği 9 sayı farkla 61-52 önde bitirdi.

Son çeyrekte Perez ile 7-0'lık seri yakalayan Banvit, 33. dakikada skoru 68-55'e getirdi. Kalan sürede farkı kapatmak için acele atışlar deneyen İstanbul temsilcisi karşısında 10-0'lık bir seri daha yakalayan Bandırma ekibi, son 5 dakikaya girerken skoru 78-57 yaptı. Periyodun son bölümünde etkili bir oyun ortaya koyan Banvit, karşılaşmayı 95-63 kazandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 20:26
  1. Balıkesir
  2. Bandırma
  3. Banvit
  4. Basketbol
  5. İstanbul Büyükşehir Belediyespor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BDDK’dan manipülatif döviz alımına yönelten bankalara inceleme
    1. BDDK’dan manipülatif döviz alımına..
    2. Dr. Hıdır; “Yetiversin gari Osman Abi”
    3. Ali İhsan Yavuz Tank Palet için net..
    4. Atıcılık: Havalı Silahlar Avrupa..
    5. A Milli Futbol Takımı Eskişehir'de
    6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    7. CHP adayı Aras, Bodrum projelerini..
    8. Uludağ Ekonomi Zirvesi
    9. Türkiye düşmanı ve terör sevici Kati..
    10. Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası..
    11. Elma sirkesinin faydaları nelerdir?
    12. Mehmet Kocadon ekranda gazetecilerin..
    13. Finalin adı Eczacıbaşı Vitra -..
    14. "82 milyon vatandaşı başımın üstünde..
    15. Kolon kanseri tanısı nasıl konur?
    16. Senegalli turiste hakaret eden taksici..
    17. Bakan Varank ’Milli Nişangahları’..
    18. Denizli’de çarpışan iki otomobil..
    19. Bakan Ersoy'dan sandık görevlilerine..
    20. Samboda iş birliği anlaşması
    21. "Recep Tayyip Erdoğan'a her..
    22. Yıldırım, Sivaslılarla bir araya geldi
    23. Ayva kabuğunun faydaları nelerdir?
    24. Erdoğan Tok, İYİ Partili isme..
    25. Sıcak çay içmek bakın ne kadar zararlı..
    26. "AB yerel yönetimlerle iş birliğini..
    27. Bursaspor'un borcu açıklandı
    28. Sarı Yelekliler 19’uncu haftada yine..
    29. Aracına aldığı turiste hakaret eden..
    30. Bakan Ersoy’dan partililerine seçim..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok