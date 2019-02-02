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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Galatasaray Doğa Sigorta: 88 - Bahçeşehir Koleji: 73

02 Şubat 2019 Cumartesi 19:31
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Sinan Erdem:

Hakemler: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Ozan Çakar

Galatasaray Doğa Sigorta: Klobucar 8, Göksenin Köksal 8, Harrison 16, Hayes 25, Arapovic 7, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Ege Arar 8, Erol Can Çinko, Webster 16

Bahçeşehir Koleji: Harris 11, Rautins 14, Cevat Alper Özcan 2, White 13, Slaughter 11, Can Altıntığ 7, Emir Preldzic 2, Colom 13

1. Periyot: 21-24

Devre: 38-45

3. Periyot: 59-57


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 88-73 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla 9. galibiyetini elde etti. Bahçeşehir Koleji ise 8. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabakada dış atışlardan bulduğu sayılarla 3. dakikayı 9-4 üstün geçen Galatasaray Doğa Sigorta karşısında 10-0'lık seri yakalayan Bahçeşehir Koleji, 5. dakikada farkı 5'e çıkardı: 9-14. Rautins'in üç sayılık basketiyle 7. dakikada fakı çift hanelere (12-23) taşıyan konuk ekip, ilk çeyreği 24-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte pota altından Ege Arar'la sayılar bulan Galatasaray Doğa Sigorta'ya Can Altıntığ'ın iç ve dış atışlardan kaydettiği basketlerle karşılık veren Bahçeşehir Koleji, 16. dakikada farkı 9 sayıya (29-38) taşıdı. İki ekip de boyalı alandan rahat sayılar üretirken konuk ekip, soyunma odasına 45-38 önde gitti.

İkinci yarıda savunmasını sertleştiren Galatasaray Doğa Sigorta, Hayes'in dış atışlardan arka arkaya kaydettiği sayılarla 25. dakikada farkı 2 sayıya (50-52) indirdi. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen ve öne geçen sarı-kırmızılı ekip, Harrison ve Arapovic'in basketleriyle final periyoduna 59-57 üstün girdi.

Son çeyreğe iki ekip de karşılıklı sayılar bularak başladı. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Klobucar ve Webster'le üç sayılık basketler bulan Galatasaray Doğa Sigorta, 35. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 71-63. Göksenin Köksal ile Hayes'in basketleriyle farkı açmaya devam eden Galatasaray Doğa Siğorta, sahadan 88-73 galip ayrıldı.

Öte yandan, müsabaka öncesi, Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü'nü kazanan Elvan Ürer Sağgelen'e ödülü verildi.

Şükrü Yemenicioğlu İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Elvan Ürer Sağgelen'e ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Serhan Antalyalı ile Osman Solakoğlu'nun oğlu Kemal Solakoğlu takdim etti.



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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 19:31
  1. Bahçeşehir koleji
  2. Basketbol
  3. Galatasaray Doğa Sigorta
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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