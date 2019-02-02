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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Pınar Karşıyaka: 89 - Beşiktaş Sompo Japan: 87

02 Şubat 2019 Cumartesi 17:27
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Mehmet Karabilecen

Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 25, Henry 15, Berke Aygündüz, Evans 20, Marei 11, Egemen Güven, İlkan Karaman 3, Walker 15

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 7, Burak Can Yıldızlı 5, Rich 25, Erkan Veyseloğlu 3, Buva 17, Dusan Cantekin 6, Kenan Sipahi 2, Ömer Utku Al, Samet Geyik, Gibson 8, Benzing 14

1. periyot: 16-17

Devre: 35-40

3. periyot: 59-58

Normal süre: 77-77


İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta mücadelesinde normal süresi 77-77 eşitlikle biten müsabakada Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan'ı 89-87 mağlup etti.

Karşılaşmaya daha etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 4. dakikada Burak Can Yıldızlı'nın 3 sayılık basketiyle 9-4 üstünlük kurdu. Pınar Karşıyaka farkı 1 sayıya kadar (10-11) indirse de Beşiktaş Sompo Japan periyodu 17-16 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Marei ve Berk'in basketleriyle başlayan ve 21-17 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı da 26-25 önde geçti. Son bölümde Benzing'in 3 sayılık basketleriyle etkili olan Beşiktaş Sompo Japan devreyi 40-35 galip bitirdi.

Üçüncü periyodun başında Burak Can Yıldızlı ve Rich'in sayılarıyla farkı 9 sayıya kadar (44-35) çıkaran konuk ekip karşısında Berk Uğurlu ve Evans'la etkili olan Pınar Karşıyaka, periyodun bitimine 2 dakika kala Berk Uğurlu'nun 3 sayılık basketiyle 55-55 beraberliği yakaladı. Yeşil-kırmızılı takım periyodu 59-58 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü periyotta son 5 dakikaya ev sahibi ekibin 67-63 üstünlüğüyle girilmesine rağmen Beşiktaş Sompo Japan üstünlüğü tekrar ele geçirdi. Son 2 dakikasına 70-70 eşitliklikle girilen müsabakada oldukça çekişmeli geçen son bölümde eşitlik bozulmadı ve normal süre 77-77 eşitlikle sona erdi.

Uzatma periyodunda Henry ile etkili olan Pınar Karşıyaka, periyodun bitimine 2 dakika kala 4 sayılık farka ulaştı: 86-82. Yakaladığı 5-0'lık seriyle 87-86 üstünlük kuran Beşiktaş Sompo Japan karşısında Pınar Karşıyaka, Henry'nin 3 sayılık basketiyle 89-87 öne geçti. Beşiktaş Sompo Japan'ın son hücum şansını kullanamadığı müsabakayı Pınar Karşıyaka 89-87 kazandı.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 17:27
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. Pınar Karşıyaka
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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