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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- TOFAŞ: 93 - Pınar Karşıyaka: 91

26 Ocak 2019 Cumartesi 20:24
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Erşan Kartal, Özge Şentürk

TOFAŞ: Garrett 15, Mejia 20, Elegar 7, Weems 17, Kadji 19, Berkan Durmaz 1, Barış Ermiş 2, Yiğit Arslan 7, Muhaymin Mustafa, Muhsin Yaşar 5

Pınar Karşıyaka: Walker 12, Birkan Batuk 13, İlkan Karaman 5, Henry 7, Marei 25, Berk İbrahim Uğurlu 12, Berke Aygündüz, Akif Egemen Güven 8, Erdi Gülaslan, Evans 9

1. Periyot: 22-24

Devre: 41-39

3. Periyot: 57-61

Normal süre: 81-81

5 faulle çıkanlar: 36.19 Henry, 39.27 Marei, 39.40 İlkan Karaman (Pınar Karşıyaka), 40.10 Kadji (TOFAŞ)


BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında TOFAŞ, normal süresi 81-81 tamamlanan karşılaşmanın uzatma bölümü sonunda Pınar Karşıyaka'yı 93-91 yendi.

İki takımının karşılık dış isabetleriyle (3-3) başlayan karşılaşmada Mejia ile etkili olan TOFAŞ, 4. dakikayı 12-5 önde geçti. Ev sahibi ekibinin bu oyununa Marei'nin asist ve sayılarıyla karşılık veren konuk takım, 10-0'lık seri yakalayarak skoru 15-12 lehine çevirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreği İzmir temsilcisi 24-22 üstün bitirdi.

İkinci periyoda hem savunmada hem de hücumda iyi başlayan TOFAŞ, Weems'in üst üste üç kez bulduğu üç sayılık isabetle skoru 31-26'ya getirdi. Başantrenör Özhan Çıvgın'ın aldığı molanın ardından savunmada farklı bir oyun yapısıyla parkeye dönen Pınar Karşıyaka, Evans ve Marei'nin ön plana çıkmasıyla 19. dakikada bir kez daha skoru lehine çevirdi: 36-37. Son dakikada rakibinin top kayıplarını hücumda Mejia ile değerlendiren TOFAŞ, soyunma odasına 41-39 önde gitti.

Üçüncü periyotta Kadji ile üst üste sayılar bulan Bursa temsilcisi, 10-0'lık seri yakalayarak farkı 7'ye (46-39) çıkardı. Dış hücumlarda Kadji ve Garret, pota altından ise Muhsin Yaşar ile etkili olan TOFAŞ, 25. dakikaya kadar farkı 7'de tutmayı (52-45) başardı. Bu dakikadan itibaren oyundaki sertliğin dozunu arttıran Pınar Karşıyaka, Birkan Batuk, Walker ve Henry üçlüsünün ön plana çıktığı set hücumlarıyla periyodun bitimine 41 saniye kala skorda öne geçti (57-59) ve final periyoduna da 61-57 üstün girdi.

Son periyoda da iyi başlayan Pınar Karşıyaka, Berk İbrahim Uğurlu'dan bulduğu iki sayılık isabetle 10-0'lık seri yakaladı: 57-63. Henry, Berk İbrahim Uğurlu ve Birkan Batuk ile skor üretmeye devam eden konuk ekip, 35. dakikada farkı çift hanelere (60-70) çıkardı. Seyirci desteğiyle farkı azaltmak için sertliği ve tempoyu arttıran TOFAŞ, Kadji ve Garrett'in bireysel performanslarıyla 38. dakikada farkı 2'ye kadar (72-75) indirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden son çeyrekte bitime 18 saniye kala Mejia ile 2 serbest atış bulan TOFAŞ, skoru 81-81 eşitledi. Son hücumu kullanan Walker, isabetli bir atış bulamayınca maç 81-81 uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarına Akif Egemen Güven'in basketiyle başlayan Pınar Karşıyaka, 83-81 öne geçti. Garrett ve Elegar ile rakibine karşılık veren TOFAŞ, 42. dakikada 9-0'lık seri yakalayarak skoru 90-83'e getirdi. Akif Egemen Güven'in ön plana çıktığı dakikalarda Berk İbrahim Uğurlu'dan da skor katkısı alan konuk takım, maçtan kopmayıp bitime 28 saniye kala farkı 1'e indirdi: 92-91. Son saniyelerde Birkan Batuk ile hücum şansı bulan Pınar Karşıyaka, bunu değerlendirmeyince TOFAŞ sahadan 93-91 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta 20 sayı üreten Mejia galibiyette önemli rol oynadı. Pınar Karşıyaka'da 25 sayıyla oynayan Marei maçın en skorer ismi oldu.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 20:24
  1. Basketbol
  2. Bursa
  3. Pınar Karşıyaka
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  5. TOFAŞ

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