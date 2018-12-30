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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Anadolu Efes: 104 - Pınar Karşıyaka: 76

30 Aralık 2018 Pazar 19:15
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 8, Micic 10, Simon 9, Motum 25, Dunston 2, Beaubois 17, Metecan Birsen 11, Birkan Batuk, Onuralp Bitim 2, Sertaç Şanlı 12, Buğrahan Tuncer 4, Yiğitcan Saybir 4

Pınar Karşıyaka: Walker 7, Erdi Gülaslan, Henry 15, Chatman 2, Marei 12, Berk Uğurlu 13, Egemen Güven 12, Gailius 2, İlkan Karaman 10, Görkem Doğan 1, Berke Aygündüz 2

1. Periyot: 33-8

Devre: 58-33

3. Periyot: 84-55


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftanın kapanış müsabakasında Anadolu Efes, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 28 sayı farkla 104-76 yendi.

Bu sonuçla ev sahibi takım 9. galibiyetini aldı. İzmir ekibi ise 8. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya hücumda etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 16-0'lık seri yakalayarak Pınar Karşıyaka karşısında 5. dakikayı 16-2 önde geçti. Çeyrek boyunca sert savunmasıyla ön plana çıkan lacivert-beyazlılar, hızlı hücumların yanı sıra üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu basketlerle ilk periyodu 25 sayı farkla 33-8 önde bitirdi.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken Anadolu Efes, Metecan Birsen'in sayılarıyla 13. dakikada farkı 29 sayıya kadar çıkardı: 40-11. Pınar Karşıyaka, skor avantajıyla rotasyona giden ev sahibi ekip karşısında İlkan Karaman, Walker ve Marei'nin basketleriyle farkı kapatmaya çalıştı. Beaubois, Motum ve Simon ile oyunun kontrolü yeniden eline alan lacivert-beyazlılar, devreyi 58-33 üstün kapattı.

İkinci yarıda Motum, Doğuş Balbay ve Micic'le skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, İzmir temsilcisinin farkı kapatmasına izin vermedi. Oyundan düşen Pınar Karşıyaka karşısında farkı koruyan lacivert-beyazlılar, son çeyreğe 84-55 üstün gitti.

Mücadelenin dördüncü periyoduna Beaubois'in basketleriyle giren Anadolu Efes, 31. dakikada farkı 34 sayıya çıkardı: 89-55. Kalan sürede farkı koruyan lacivert-beyazlılar, maçı 104-76 kazandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 19:15
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Pınar Karşıyaka
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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