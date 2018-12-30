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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Gaziantep Basketbol: 80 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 69

30 Aralık 2018 Pazar 15:23
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Şahinbey

Hakemler: Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Özgök

Gaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 12, Vasiliauskas 21, Greene 10, McKissic 6, Jekiri 11, Can Uğur Öğüt 13, Doğan Şenli, Yunus Çankaya 2, Mehmet Göktaş, Tomas 5

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Kulig 6, Semih Erden 15, Babic 13, Holloway 25, Spight 3, Mehmet Yağmur 4, Mert Çevik 3, Ali Berent Kavaklıoğlu, Ramazan Tekin, Minchev

1. Periyot: 20-19

Devre: 37-31

3. Periyot: 53-53

Diskalifiye: 32.20 Ali Berent Kavaklıoğlu (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)


GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 80-69 yendi.

Karşılaşmanın ilk periyodu Gaziantep Basketbol'un 20-19 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte temposunu arttıran ev sahibi takım, soyunma odasına 37-31 üstün gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, aradaki farkı kapadı ve takımlar final periyoduna 53-53 eşitlikle girdi.

Son çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Gaziantep Basketbol, karşılaşmadan 80-69 galip ayrıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 15:23
  1. Basketbol
  2. Gaziantep Basketbol
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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