



Salon: Sakarya



Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin, Duhan Köyiçi

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Etou 22, Wilbekin 16, Herndon 16, Şafak Edge 10, Alp Karahan 12, Burak Eşlik 3, Mustafa Kırcalı, Kerem Özkan 3

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 21, Mehmet Yağmur 6, Kulig 16, Babic 5, Minchev 19, Spight, Mert Çevik 5, Ali Berent Kavaklıoğlu, Ramazan Tekin 3, Mert Gizir 2

1. Periyot: 16-18

Devre: 42-30



3. Periyot: 63-49



Beş faulle çıkanlar: 29.13 Kerem Özkan (Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol), 39.31 Kulig (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)





SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 82-77 yendi.

Bu sonuçla, ev sahibi takım ligdeki 4. galibiyetini alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.



Karşılaşmaya Alp Karahan, Herndon ve Şafak Edge'nin sayılarıyla başlayan ev sahibi ekip, 3. dakikada farkı 6'ya (7-1) çıkardı. Babic, Minchev ve Holloway ile sayılar bulan konuk ekip, 4. dakikada beraberliği (7-7) yakaladı. Şafak Edge, Kerem Özkan, Wilbekin ve Burak Eşlik'in sayılarına Babic, Minchev, Holloway, Kulig ve Ramazan Tekin'le cevap veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk periyodu 18-16 önde kapattı.

İkinci çeyrekte Etou ve Herndon ile etkili olan ev sahibi ekip, 16. dakikayı 34-28 önde geçti. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren ve Alp Karahan, Herndon ve Etou ile basketler bulan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, soyunma odasına 12 sayı farkla (42-30) üstün gitti.

Üçüncü periyoda tempolu başlayan ev sahibi ekip, Wilbekin, Herndon, Etou ve Şafak Edge'nin sayılarıyla 25. dakikada farkı 16 sayıya (56-40) çıkardı. Konuk ekip, Holloway ve Kulig'in sayılarıyla farkı kapatmaya çalışsa da Sakarya temsilcisi, son periyoda 63-49 önde girdi.

Son çeyreğe Alp Karahan ve Şafak Edge'nin üç sayılık basketleriyle başlayan yeşil-siyahlı ekip, 31. dakikada farkı 20 sayıya (69-49) çıkardı. Minchev, Holloway, Kulig, Mert Gizir ve Mert Çevik'le basketler bulan konuk takım, 37. dakikada farkı 5 sayıya (75-70) indirdi. Skordaki üstünlüğünü koruyan Sakarya temsilcisi, parkeden 82-77 galip ayrıldı.