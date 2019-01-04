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Tahincioğlu All-Star için oylama sürüyor

- Avrupa Karması için İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Semih Erden, Asya Karması için de Banvit'ten Şehmus Hazer, şu ana kadar en çok oy toplayan basketbolcular oldu

04 Ocak 2019 Cuma 13:12
Tahincioğlu All-Star için oylama sürüyor


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu All-Star'da mücadele edecek basketbolcuların belirleneceği oylama sürüyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü yapılacak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi All-Star organizasyonunda, Asya ve Avrupa karmaları karşı karşıya gelecek.

Basketbolseverlerin, organizasyonda mücadele edecek kadroları belirlemek için internette "www.redbull.com/bslallstar" adresi üzerinden katıldığı oylamada, sonuç 8 Ocak Salı günü açıklanacak.

Avrupa Karması için İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Semih Erden, Asya Karması için de Banvit'ten Şehmus Hazer, şu ana kadar en çok oy toplayan basketbolcular oldu.


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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 13:12
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