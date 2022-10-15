Tahıl koridoruyla fakir ülkelere geçişi sağlayacağız

Koridordan yüzde 49 oranında Avrupa’nın yararlandığını anımsattı. Kirişci, “Gerek Putin’in gerekse Cumhurbaşkanımızın ‘Tahıl koridorundan fakir ülkeler yararlanamıyor” serzenişi vardı. İnşallah biz kendi üzerimizden bu fakir ülkelere geçişi sağlayacağız” dedi. Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) de değindi. Kirişci, “Çok şükür her geçen gün artan ilgiye tanık oluyoruz. E-Devlet üzerinden ÇKS’ye girişin yolu 1 Ekim’de açıldı. 2 haftalık süre zarfında 201 bin 668 giriş olmuş ve 277 bin 894 de çiftçi kayıt belgesi alınmış” ifadelerini kullandı. Kirişci, sistemin çiftçiler için önemli yararları bulunduğuna dikkati çekti. Bakan Kirişci, Uşak’ta düzenlenen ‘AK Parti 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’nda sulama ve içme suyu konusunda da büyük çalışmalara imza attıklarını da kaydetti.