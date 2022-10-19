Tahıl koridorundan 7.9 milyon ton yük taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Ukrayna-Rusya savaşında dünyada gıda krizinin yaşandığını anımsattı. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğü başarılı diplomasi sonucunda krizin aşıldığını ve tahıl koridorunun oluşturulduğunu hatırlattı.

354 gemi geçti

Karaismailoğlu, tahıl koridoru kapsamında 1 Ağustos-18 Ekim tarihlerinde toplam 354 geminin Ukrayna’nın Odessa, Chornomorsk ve Yuzhne şehirlerindeki limanlardan yüklü olarak hareket ettiğini aktardı. Karaismailoğlu, “Tahıl koridorundan arpa, buğday, soya, ayçiçeği küspesi, buğday kepeği, bezelye, ayçiçeği çekirdeği, işlenmiş karışık gıda, şeker pancarı, ayçiçek yağı, kanola tohumu, mısır ve soya yağı olmak üzere 13 farklı çeşit yük taşındı” bilgisini paylaştı.

135’i Türk bayraklı

Karaismailoğlu, 354 geminin 135’inin Türk bayraklı, sahipli veya işletenli olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “354 geminin 119’u, yüklerini Türkiye limanlarına getirdi. Diğerleri ise Almanya, Bangladeş, Belçika, Bulgaristan, Cezayir, Cibuti, Çin, Endonezya, Etiyopya, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İtalya, Kenya, Libya, Lübnan, Mısır, Pakistan, Portekiz, Romanya, Somali, Sudan, Tunus, Vietnam ve Yunanistan’a götürdü. Bugüne kadar taşınan toplam yük miktarı 7 milyon 860 bin tonu aştı. Türkiye limanlarına gelen gemilerin taşıdığı toplam yük ise 1 milyon 294 bin 706 ton oldu. Toplam yükün yaklaşık yüzde 17’si Türkiye limanlarına geldi. Türkiye limanlarına arpa, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı, bezelye, buğday, buğday kepeği, işlenmiş karışık gıda, mısır, soya, kanola tohumu ve soya fasulyesi yükleri getirildi. Yüklerin yüzde 13’ü Afrika’ya, yüzde 23’ü Asya’ya, yüzde 47’si Avrupa’ya taşındı. Türkiye hariç en fazla yük Avrupa kıtasında İspanya, İtalya ve Hollanda’ya taşındı.”

Mahsur kalan yok

Bakan Karaismailoğlu, 354 geminin 31’inin 24 Şubat’tan itibaren mahsur kalan gemilerden oluştuğuna işaret etti. Diğerlerinin ise tahıl koridorunun açılmasından sonra Ukrayna’dan yükleme yaparak geri dönenler olduğuna dikkat çekti. Karaismailoğlu, 24 Şubat’tan bu yana limanlarda mahsur kalan 8 Türk bayraklı veya sahipli geminin tamamının limanlardan hareket ettiğinin altını çizdi. Bu limanlarda mahsur kalan Türk bayraklı veya sahipli geminin bulunmadığını vurguladı.

Denetimler hızlanacak

Ukrayna’nın Yuzhne, Chornomorsk ile Odessa şehirlerindeki limanlara savaş durumundan ve tahıl koridoru açıldıktan sonra ilk defa gitmek üzere şu ana kadar toplam 386 geminin İstanbul’da ‘müşterek merkez’ tarafından denetlendiğini veya denetimlerin planlamaya alındığına değindi. Karaismailoğlu, “386 gemiden 363’ü denetlendi. Denetlenen gemilerin 142’sinin Türk işletenli olduğu belirlendi” ifadelerini kullandı.