Tahıl koridorundan 304 gemi geçti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gazetecilere dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kirişci, tahıl koridorundan geçen gemi sayısının 304’ü bulduğunu belirtti.

6.9 milyon ton ürün taşındı

Kirişci, bu gemilerce taşınan tahıl miktarının 6 milyon 900 bin tonu geçerek 7 milyon tona yaklaştığını söyledi. Kirişci, gübreye ilişkin de “Şu anda bir aksiyon alınmadı, bekliyoruz ama şimdi stratejik noktalara saldırı var. O bizim için tabii ki büyük bir tehlike yani limanların güvende olmadığı bir ortamda tahıl koridoru ister istemez zarar görebilir” dedi. Kirişci, şu an için olumsuz bir durumun olmadığını ve tahıl koridorunun çalışmaya devam ettiğini dile getirdi. Önce Kerç Köprüsü’nün vurulması ardından Rusya’nın Kiev’i hedef alan saldırılarının tahıl koridorunu etkilemesi durumunda birçok ülkenin zarar göreceğini vurgulayan Kirişci, “Ortada bir savaş var. Her şey olabilir. Biri bir yere saldırıyor, öbürü de karşılık veriyor. Restleşmenin boyutu nereye sıçrayacak, onu hiçbirimiz bilmiyoruz ama bu dünyanın da çok dikkat kesilmesi gereken bir konu. Küresel gıda fiyatları da bu süreçten etkilenebilir” şeklinde konuştu.

Bizim için risk yok

Kirişci, Türkiye için bir riskin bulunmadığını kaydederek, “Bizim adımıza sıkıntı yok. Çünkü şu anda bütün ihtiyaçlarımız karşılanmış durumda. Bereketli bir hasat sezonu geçiriyoruz. Stoklarımız yeterli. Üreticilerimiz tahıl ithal edip un, makarna, diğer hububat ürünlerini imal ve ihraç ediyor. Onlara biz içeriden mal vermiyoruz, ‘İthal edin üretiminizi ve ihracatınızı yapın’ diyoruz. Dolayısıyla bizim açımızdan bir risk yok ama savaş eğer bu haliyle giderse risk var, bu durum herkesi endişelendirmeli” diye konuştu. Kirişci, tüm ülkeleri ve toplumları barış için adım atmaya da davet etti.

Akış devam ediyor

Bir gazetecinin Türkiye’nin Rusya’dan deniz veya kara yoluyla gübre tedarik etme imkânı bulunup bulunmadığını sorması üzerine Kirişci, “Gübreyle ilgili daha evvel de konuştum. Bunun bir kısmı doğal gaza bağlı. Önemli olan doğal gazın gidiyor olması, doğal gaz akışının sağlanması. Bizim şu anda doğal gazla ilgili herhangi bir kesintimiz yok, akış devam ediyor. Diğer Avrupa ülkelerinin büyük bir telaşı var. Onlar doğal gazı elde edemedikleri için gübre sektörü konusunda problemler yaşıyor” ifadelerini kullandı.