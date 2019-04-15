Taha, Tokyo'da "ya tamam ya devam" diyecek





ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Avrupa şampiyonluğuna 7. kez ulaşan Taha Akgül, "İkinci olimpiyatı alırsam üçüncüye göz dikerim." dedi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde 7. kez Avrupa şampiyonu olan Taha, "Avrupa Şampiyonası bizim adımıza çok iyi geçti. Hem şahsım hem de Serbest Milli Takımı adına çok başarılı bir Avrupa Şampiyonası'nı geride bıraktık." diye konuştu.

Taha, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 yendiğine işaret ederek, "Herkesin gözü bizim maçımızdaydı. O yüzden maçın çok manevi bir havası vardı. 7. şampiyonluğun 7-0 gibi ezici bir üstünlükle gelmesi benim için Dünya Şampiyonası öncesi moral oldu." ifadelerini kullandı.



Milli sporcu, 10 yıldır Serbest Milli Takımı'nda güreştiğini ve 125 kiloda Türkiye'yi temsil ettiğini belirterek, "Hiç bu kadar başarılı olduğumuzu, madalya aldığımızı hatırlamıyorum. Çok başarılı bir şampiyona geçti. Arkadaşlarımız çok özveriyle mücadele etti. 4 altın madalya kazanabilirdik. Yükselişte olan bir ekibimiz var. Çok kaliteli bir jenerasyon. Güzel bir ekip ruhu var. 10 sıkletin 7'sinde madalya kazandık. Takım halinde ikinci olduk, 6 puanla şampiyonluğu Rusya'ya kaptırdık." değerlendirmesinde bulundu.

"Tarihi bir başarı elde ettik." diyen milli güreşçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim de 7. Avrupa şampiyonluğum oldu. Cumhuriyet tarihindeki rekoru tekrardan geliştirme şansı buldum. Bu rekordan sürekli bahsediyorum çünkü hedefim sürekli şampiyonluklarımın sayısını artırmak. Hiçbir şekilde maddi bir beklentim yok. Tek amacımız ülkemizin bayrağını göndere çektirip o maneviyatı tekrar hissedebilmek."





- "2020 Olimpiyatları belirleyici olacak"





Milli sporcu, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olursan zirvede bırakmayı düşünüyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Aslında kariyerimi şekillendirecek yer orası. Tokyo'da 29 yaşında olacağım. Spor için güzel bir yaş. Önceden 30-31 yaşlarında spor bitiyordu. Şu an 34-35 yaşlarına kadar spor yapılabiliyor. Tokyo'da bu Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi performans gösterebilirsem tabii ki devam ederim. Ama rakiplerime gücümün yetmediğini hissedersem şampiyonluğa alışmış sporcularız, zirvede bırakmak isterim. O yüzden 2020 benim için belirleyici olacak. Durumuma bakacağım, 2024'te 33 yaşında olacağım. 33 yaş da aslında geç değil. Üç olimpiyat diye söz veremem çünkü güreş çok ağır bir spor. Ama ikinci olimpiyatı alırsam üçüncüye göz dikerim."









- "Haksız eleştirilere maruz kaldık"





Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de geçen yıl yapılan Dünya Şampiyonası'ndan madalyasız ayrılan Taha, "Aslında 2018 Dünya Şampiyonası'nda yenilince biraz haksız eleştirilere maruz kaldık. O dönemde de bunlardan bahsettim. Bunun sebeplerini başka şeylerde aramamak lazım. Ben aynı Taha'ydım, aynı çalışmaları yaptım." diye konuştu.

Taha, geçen yılki Dünya Şampiyonası'na da çok iyi hazırlandığını ancak yenildiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Belki orada verdiğim emeğin karşılığını burada aldım. Buraya da çok iyi hazırlandım. En güzel cevabı minderde verdiğimi düşünüyorum. Çünkü çok konuşan bir insan değilim. Her şeye cevap veren bir insan değilim. Saygımı bozmayan bir insanım. Eleştirenler oldu, eleştiriye açık bir insanım. Öz eleştiride de bulundum. 'Antrenman partnerimiz eksik.' dedim. Daha fazla müsabakaya girmem gerektiğini söyledim. Ama onun dışındaki hiçbir eleştiriyi kabul etmedim. Çünkü kendimi biliyorum. Her sabah Bolu Aladağ'da yaptığımız koşular, ABD'de gerçekleştirdiğimiz kamplar... Biz kendimizi biliyoruz, özveriyle çalıştık."

Antrenman partneri konusunda daha önce yaşadığı eksikliğe değinen Taha, "Son iki kampta üç ağır sıklet Gürcü güreşçiyle antrenman yaptım. Üç güreşçinin de farklı stilleri var. Onlardan iyi antrenman almam, rakiplerime karşı üstünlüğü ele almamı sağladı. Önceden bunun eksikliğini yaşıyordum. Şimdi her antrenmanımda dişe diş mücadele ediyorum. Antrenmanın sonunu zor getiriyorum. 4-5 yıldır bundan mahrumdum. Bunlarla iyi antrenmanlar yapınca maçlara daha öz güvenli çıktım. Rakiplerimi tuttuğumda güç olarak fark ettim. Gürcü güreşçilerle antrenman yapmaya devam edersek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çok faydasını göreceğimi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.





- "Çok üzülmüştüm"





Son iki dünya şampiyonu Petriashvili'nin teknik ve güreş stili olarak kendisine benzediğini dile getiren Taha, "Dünya Şampiyonası'nda da en iyi rakiplerim arasında olacak. Tabii o yine bana hazırlanacak. Ben de ona hazırlanacağım. Rehavete kapılmadan çalışmaya devam etmem lazım." dedi.



Taha Akgül, 2017 Dünya Şampiyonası finalinde Petriashvili'ye dramatik bir şekilde yenildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Son 20 saniye kala özellikle minderin ıslanmasından dolayı ayaklarımın kaymasıyla 10-8 kaybetmiştim. Çok üzülmüştüm, beni çok yıpratmıştı. Toparlanırken çok zorlandım. İlk tur yenilsem üzülmezdim ama final kaybetmek insana çok koyuyor, zoruna gidiyor. Çünkü şampiyonluğa alışmış bir sporcuysan her zaman hedefin birincilik oluyor. Toplamda 11 finalim, 10 şampiyonluğum var. Hayatımda tek finalimi orada kaybetmiştim. Cumhurbaşkanımız da çok üzülmüştü. Kendileri o yüzden Gürcü sporcuyu biliyordu. Özellikle onu 7-0'la yendiğimi söyleyince ekstra sevindi."





- Müsabakadan önce de stresle mücadele ediyor





Kariyerinde 7 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Taha, müsabakalar öncesi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Müsabakaya gidene kadar her şey normal geçiyor. Ama oraya gittiğimiz andan itibaren herkes kendi dünyasına çekiliyor. Otele yerleştiğin andan itibaren kendi dünyandasın. Kendi stresinle baş başasın, mücadele artık senin mücadelen. Psikolojik anlamda gerçekten 2-3 gün çok zor geçiriyor. Yeme ve içmede çok sıkıntı yaşıyorsun. İnanın mideniz kabul etmiyor. Ağır sıklet olmama rağmen kahvaltı yapamıyorum. Maçlara giderken yarım muz, belki hafif çikolata... Başka hiçbir şey yiyemiyorum. O şekilde akşama kadar idare etmek zorunda kalıyorum. Stresli bir adamım, öyle yaşayan bir insanım. Kafaya takan bir adamım. Kesinlikle şampiyon olmam gerektiği için de böyle oluyor zaten. Ama hamdolsun, o şampiyonluğu yaşadıktan sonra da rahatlama hissi, o haz, bayrağı dalgalandırmak çok farklı bir duygu. Şampiyon olduktan sonra aldığın haz da her şeye değiyor."





- Sırada İranlı güreşçi var





Milli güreşçi, bundan sonraki hedeflerine ilişkin "Ivan Yarygin Turnuvası'nda Rus sporcuya yenilmiştim. Ondan rövanşı aldım. 2017'de Gürcü sporcuya yenilmiştim, ondan da rövanşı aldım. İnşallah İranlı sporcudan (Parviz Khodavirdi Hadibasmanj) da 2019'da rövanşı almak ve 3. kez dünya şampiyonu olmak istiyorum. Üç hedefim var; 2019 Dünya Şampiyonası, 2020 Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları. Üçte üç yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Elde ettiği büyük başarılara rağmen motivasyonunu nasıl koruduğuyla ilgili de konuşan Taha, şöyle devam etti:

"Bir Avrupa, dünya ve olimpiyat olduktan sonra bile hiçbir şekilde değişmedi. Çünkü ülkene geldiğin zaman insanlar sana çok saygı gösteriyor, değer veriyor. Yaşlı bir amcanın gelip sana sarılması, seni öpmesi... Mesela havalimanına indim, hiç ummadığım insanlar gelip beni tebrik etti. Onların sana sarılması, içtenliği, özellikle memleketime gittiğimde beni karşılamaları, halkımın beni sevmesi, desteklemesi... Bunlar bizi motive eden şeyler. Dediğim gibi bizim hiçbir beklentimiz yok. Tek amacımız sporu bırakana kadar kariyerimizi geliştirmek. Halkımızın gösterdiği ilgi alaka bizim tekrar maçlara hazırlanmamızı sağlıyor."

Taha, performansını istikrarlı bir şekilde nasıl sürdürdüğüne ilişkin ise "Sporda üç temel faktör var; çalışma, beslenme dinlenme. Her şeyi zamanında yapan insanım. İstikrarımın sebebi bu. Ayrıca mütevazi olacaksın, kendini bozmayacaksın." diye konuştu.





- Çakmar: "Güreşçilerimiz tarih yazdı"





Serbest Milli Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar ise "Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan Avrupa Şampiyonası'nda güreşçilerimiz tarih yazdı. Bu tarihi yazan güreşçilerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Çakmar, şampiyona öncesi verdiği röportajda 7-8 madalya alacaklarını söylediğini hatırlatarak, "Bunu da gerçekten sporcularımız başardı. Özellikle takım kaptanımız Taha Akgül'ün 7. Avrupa şampiyonluğunu kazanması bizim için çok değerliydi. Çünkü Cumhuriyet tarihine baktığımız zaman serbest güreşte Yaşar Doğu'nun üst üste 3 altın madalyası var. Taha'nın Cumhuriyet tarihinde bir ilki başarması gerçekten bizim için önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Serbest stilde Süleyman Atlı ve Mustafa Kaya'nın da Avrupa şampiyonu olduğuna dikkati çeken Çakmar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takım halinde şampiyonluğunu kaçırdık. 36 yıl aradan sonra bir ilki başarıp iyi bir sonuçla gelecektik. 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi Dünya Şampiyonası bizim için çok önemli. 2019 Dünya Şampiyonası ve asıl hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da başarılı olmak istiyoruz. 2016 Rio Olimpiyatları'nda 5 madalya almıştık. Orada güreşen sporcularımız şimdi daha deneyim kazandı. Allah'ın izniyle olimpiyatlarda madalya sayısı 6-7'lere çıkacak. Madalyaların da renginin değişeceğini düşünüyorum. Altın madalya sayını 3-4 yaparsak bir başarı elde etmiş olacağız. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na damga vuracağımıza ekibimizle beraber inanıyoruz."