Taekwondo’da Büşra Öztürk Türkiye İkincisi Kayserili Taekwondo Sporcumuz Büşra Öztürk Konya’da yapılan Okul Sporları Taekwondo Türkiye Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak Türkiye İkincisi oldu.

Kayserili Taekwondo Sporcumuz Büşra Öztürk Konya’da yapılan Okul Sporları Taekwondo Türkiye Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak Türkiye İkincisi oldu.

2018-2019 öğretim yılı Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 05-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Konya’da yapıldı.

Şampiyonaya Kayseri’yi temsilen katılan sporculardan Büşra Öztürk 55kg’da büyük bir başarıya imza atarak Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Konya’dan Türkiye ikinciliği ile dönen sporcumuz Büşra Öztürk ve antrenörleri Yavuz Sayan ile Arzu Sayan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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