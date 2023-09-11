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Gündem Tacizci Celal Şengör tecavüze uğramaktan korkuyormuş!
Gündem

Tacizci Celal Şengör tecavüze uğramaktan korkuyormuş!

Yeniakit Publisher
2023-09-11 23:44:00 - 2023-09-12 00:11:51
Tacizci Celal Şengör tecavüze uğramaktan korkuyormuş!

Fatih Altaylı'nın Youtube yayınına katılan Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'dan neden taşınma kararı alığını anlattı.

Prof. Şengör, tecavüzden korktuğunu belirterek, "Ben Boğaz’da oturuyorum, kaçamam, yağma başlayacak, ırza geçmeler başlayacak, korkunç bir şey olacak." dedi.

Şengör'ün sözleri, Fatih Altaylı'ya konuk olduğu olduğu Habertürk TV canlı yayınında kullandığı ifadeleri akıllara getirdi.

Tecavüze uğramaktan korkan Şengör kız öğrencisine tacizini böyle anlatmıştı!

Tecavüze uğramaktan korktuğunu belirtip, İstanbul'dan taşındığını söyleyen Prof. Dr. Celal Şengör, o yayında bir kız öğrencisini nasıl taciz ettiğini anlatmıştı.

Kız öğrencisinin bir davranışına sinirlendiğini belirten Celal Şengör, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü." demişti.

Şengör sözlerinin devamında şu ifadeleri kullanmıştı:
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"Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı."

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