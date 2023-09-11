Tacizci Celal Şengör tecavüze uğramaktan korkuyormuş!

Prof. Şengör, tecavüzden korktuğunu belirterek, "Ben Boğaz’da oturuyorum, kaçamam, yağma başlayacak, ırza geçmeler başlayacak, korkunç bir şey olacak." dedi.

Şengör'ün sözleri, Fatih Altaylı'ya konuk olduğu olduğu Habertürk TV canlı yayınında kullandığı ifadeleri akıllara getirdi.

Tecavüze uğramaktan korkan Şengör kız öğrencisine tacizini böyle anlatmıştı!

Tecavüze uğramaktan korktuğunu belirtip, İstanbul'dan taşındığını söyleyen Prof. Dr. Celal Şengör, o yayında bir kız öğrencisini nasıl taciz ettiğini anlatmıştı.

Kız öğrencisinin bir davranışına sinirlendiğini belirten Celal Şengör, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü." demişti.

Şengör sözlerinin devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı."