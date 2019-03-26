Taciz iddiası Koç Üniversitesi'ni karıştırdı! Komünist kadınlar eylem yaptı

Koç Üniversitesi'nde yaşandığı iddia edilen fiziksel ve şiddet tacizin arından Komünist kadınlar yürüyüş düzenledi.

Koç Üniversitesi kütüphanesinde F.K. adlı bir öğrencinin, bir başka kadın öğrenciye yönelik fiziksel ve cinsel şiddet uyguladığı iddiasının ardından, F.K. hakkında disiplin süreci ve hukuki süreç başlatıldı. Soruşturmanın süresinin uzunluğuna tepki gösteren öğrenciler, “Kampüste güvende değiliz” diyerek bir eylem gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 ay kadar önce Koç Üniversitesi’nde, öğrenci F.K.’nın bir kadın öğrenciyi darp ve taciz ettiği iddia edildi. Olaya ilişkin disiplin süreci ve hukuki süreç başlatıldı. Henüz sonuçlanmayan disiplin süreci devam ederken kadın öğrenci, kendisini taciz ettiğini söylediği F.K’nin oyuncusu olduğu spor takımının antrenörü S.O tarafından da tehdit edildiğini öne sürdü. Öğrenciler, iddiaların üniversite yönetimi tarafından dikkate alınmadığını savunarak bir eylem gerçekleştirdi.

Eylem için bir araya gelen kadınlar rektörlük binasına yürüyüş yaptı. Rektörlük binasının önünde açıklama yapan kadınlar “Okulumuzun olay karşısında kasıtlı bir hantallıkla uzatmış olduğu süreç, arkadaşımızı yeniden mağdur etmiş ve biz kadınların haklı davasına bir darbe daha indirmiştir” dedi.

Komünist kadınların, Türkiye'nin en büyük kapitalist topluluğu olan Koç grubunun üniversitesinde öğrenim görmeleri ise bir çelişki olarak dikkat çekti.