  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tacikistan'ın Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatı yüzde 56,3 azaldı
Aktüel

Tacikistan'ın Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatı yüzde 56,3 azaldı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:35:41 -
Tacikistan'ın Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatı yüzde 56,3 azaldı

TAŞKENT (AA) - Tacikistan'ın Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,3 düşerek 50,3 milyon dolar oldu.

Tacik Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki toplam elektrik üretimi bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 azalışla 16,1 milyar kilovatsaate geriledi.

Tacikistan'ın, komşusu Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatı 10 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56,3 azalarak 50,3 milyon dolar oldu. Ülke, geçen yılın ocak-ekim döneminde Afganistan ve Özbekistan'a toplam 89,3 milyon dolarlık elektrik ihraç etmişti.

Tacikistan, 2019'da Afganistan ve Özbekistan'a 2,9 milyar kilovatsaat elektrik satmış ve bundan 91,3 milyon dolar gelir elde etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den CHP'li Mansur Yavaş'a bütçe tepkisi!
Siyaset

AK Parti Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den CHP'li Mansur Yavaş'a bütçe tepkisi!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda Başkan Mansur Yavaş'ın bir yıllık bütçe performansını değerlendiren AK Parti Grup Başkanve..
Herkes bunu soruyor! Yüzde 25 indirim...
Ekonomi

Herkes bunu soruyor! Yüzde 25 indirim...

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların vergi dairelerine artık gitme zorunlulu..
Anthony Blinken kimdir? ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken hangi görevlerde bulundu?
Dünya

Anthony Blinken kimdir? ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken hangi görevlerde bulundu?

ABD Dışişleri Bakanı kim? ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazandı, Trum..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay