Tacikistan'ın Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatı yüzde 56,3 azaldı

TAŞKENT (AA) - Tacikistan'ın Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,3 düşerek 50,3 milyon dolar oldu.

Tacik Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki toplam elektrik üretimi bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 azalışla 16,1 milyar kilovatsaate geriledi.

Tacikistan'ın, komşusu Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatı 10 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56,3 azalarak 50,3 milyon dolar oldu. Ülke, geçen yılın ocak-ekim döneminde Afganistan ve Özbekistan'a toplam 89,3 milyon dolarlık elektrik ihraç etmişti.

Tacikistan, 2019'da Afganistan ve Özbekistan'a 2,9 milyar kilovatsaat elektrik satmış ve bundan 91,3 milyon dolar gelir elde etmişti.