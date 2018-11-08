Tacikistan'da hapishanede isyan: 27 kişi öldü
Hücent şehrinde hapishanede çıkan isyanda 2 güvenlik görevlisi ve 25 mahkum öldü.08 Kasım 2018 Perşembe 13:58
Tacikistan basınında yer alan haberlere göre, Hücent'te bulunan ülkenin en büyük ikinci hapishanesinde dün gece isyan çıktı.
Güvenlik görevlilerine ait silahları ele geçiren mahkumların etrafa ateş açması sonucu 2 güvenlik görevlisi ve 25 mahkum öldü.
Özel kuvvetler tarafından isyanın bastırıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, isyanın terör örgütü DEAŞ üyesi mahkumlar tarafından başlatıldığı iddiasında bulundu.
KAYNAK: AA
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