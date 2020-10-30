Tacikistan'da Cumhurbaşkanı seçilen İmamali Rahman, yemin ederek görevine başladı

TAŞKENT (AA) - Tacikistan’da 11 Ekim’de düzenlenen seçimleri kazanarak beşinci kez cumhurbaşkanı seçilen İmamali Rahman, yemin ederek görevine başladı.

Rahman, başkent Duşanbe’deki Kohi Somon Sarayı'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanlığı arması ve mazbatasını teslim almasının ardından yemin etti.

Törende ülke halkı ve anayasasına bağlılık sözü veren Rahman, "Cumhurbaşkanı olarak Tacikistan'ın anayasası ve yasalarını korumaya, vatandaşların hak ve özgürlüklerini, onurunu ve haysiyetini garanti etmeye, Tacikistan'ın siyasi, ekonomik ve kültürel bağımsızlığını savunmaya, halka sadakatle hizmet etmeye yemin ediyorum." ifadesini kullandı.

Rahman, gelecek 7 yıl içinde ulusal kaynakları ve imkanları etkin kullanarak enerji bağımsızlığını sağlayacaklarını, Tacikistan'ı transit bir ülkeye dönüştüreceklerini, bu dönemde yeni iş yerleri yaratarak işçi göçünü azaltacaklarını, sanayileşme sürecini hızlandıracaklarını, gıda güvenliğini temin edeceklerini ve böylece halkın refah düzeyini yükselteceklerini kaydetti.

Ulusal ekonominin çeşitliliğini ve rekabet gücünü artırarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacaklarının altını çizen Rahman, orta sınıfın payını artıracaklarını ve sosyo-ekonomik kalkınmayı sağlayarak orta gelirli ülkeler arasında yer alacaklarını belirtti.

Rahman, gelecek 7 yıl içinde, yoksulluğu yüzde 15 azaltmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yemin töreninin ardından Dostluk Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlendi.

Rahman, 1994, 1999, 2006 ve 2013 yıllarında yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından 11 Ekim’de yapılan ve 5 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimini de oyların yüzde 90,92'sini alarak kazanmıştı.