Tabut binalar çöküyor! Binalar yıkılıyor Ekrem seyrediyor

Sebahattin Ayan İstanbul

Türkiye 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ikiz depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken Küçükçekmece ve Bahçelievler ilçelerinde kendi kendine yıkılan binalar ülkemizdeki tabut ev tehlikesini bir kez daha hatırlattı. Yıllardır kentsel dönüşüm projesini “rantsal dönüşüm” diye yaftalayan ve yargı yoluyla engelleyerek başta Hatay olmak üzere binlerce insanın canına mâlolan CHP zihniyetin ihmali vatandaşın can güvenliğini tehdit ediyor. Diğer yandan 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul’da 1 buçuk milyon binanın acil olarak dönüştürülmesi gerekirken İBB 2019 yılından bu yana sadece 5 bin 354 adet konut dönüştürmesi ve deprem bütçesi ile reklam bütçesini denk tutması tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Gazetemize konuşan uzmanlar Küçükçekmece ve Bahçelievler’de yaşanan olaylardan ibret alınması gerektiğini, başta bakanlıklar ve belediyeler eliyle acil bir şekilde topyekûn bir seferberlik başlatılmasının elzem olduğunu vurguladı.

Topyekun seferberlik şart

Konuyla ilgili akit’e açıklamalarda bulunan İBB Deprem ve Doğal Afet Komisyon eski Başkanı Kadem Ekşi, “Zayıf yorgun yaşlı riskli binalar kendi ağırlığını dahi taşıyamıyor. Topyekûn bir seferberlik anlayışıyla biz bu işi toparlamamız lazım. Ama burada baş aktör İBB’dir. Çünkü konsolide bütçesi 516 milyar TL. Bu finansman ve kaynakları kentsel dönüşüme odaklaması lazım. Ama maalesef İBB’nin gündeminde böyle bir konu yok. İBB öncelikli işlerini deprem ve kentsel dönüşüm kapsamındaki çalışmalara odaklanması lazım. Bu konuda İBB sınıfta kalmıştır. Bizim nihai olarak gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gerek İstanbul’daki tüm ilçe belediyelerinin gündemi kentsel dönüşüm olmazsa daha çok acılar yaşarız... O yüzden süratle kentsel dönüşüm işine millet olarak odaklanmamız lazım. Bu konuda hem vatandaşın hem belediyelerin hem bakanlıkların sorumlulukları var” dedi.

İBB, bütçesini konsere değil millete harcasın

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin öncelikli işlerinin konser ve gezi değil kentsel dönüşüm olduğuna da değinen Ekşi, “İBB hızlı tarama testlerini çoktan bitirdi. Çökecek binalar belli, müdahale etmiyor. 516 milyar konsolide bütçesi olan İBB, kulağının üstüne yatmış şov yapıyor. İBB, İstanbul da riskli yapı stoğunu azaltmak için reklam, algı ve manipülasyonu bırakıp dört elle 2018 yılında hazırlanan İstanbul Kentsel Dönüşüm Master Planı”nı hayata geçirmelidir... İBB, kaynaklarını konserlere değil milletin emrine amade etsin. Milletin en önemli problemine sırtını dönmesin. Sonra eyvah kâr etmiyor. İBB’nin geçen beş yılda gündeminde olmadığı gibi önümüzdeki beş yılda da gündeminde yok. Bu şekilde düşünmeyen, üretmeyen ve planlamayan yönetim anlayışıyla İstanbul dirençli bir kent olma noktasında başarılı olamaz” açıklamasını yaptı.

Vatandaşın inisiyatif alması şart

İnşaat Yüksek Mühendisi Cevdet Şentürk’ün açıklaması ise şöyle: “İstanbul’un 10 binadan 7 tanesi 2000 yılı öncesinde yapılmış. Bizde şöyle bir laf vardır. ‘İstanbul’a kar yağmadan Anadolu’ya kış gelmez.’ 1999 depreminden sonra bir milat oldu Türkiye genelinde yapı denetim sistemi başladı. Ondan önce kalitesiz beton ve düz demirlerle gelişi güzel yapılan bir yapı stoğumuz var. Bunlar geçirgen olduğu için donatıyı koruyamıyor. Bu beton stoklarımız daha deniz kumuyla yapılan binalardır. Bu binaların yaşları en az 40-50 diye gidiyor. Devlet Kentsel dönüşümle ile ilgili olarak çok güzel bir adım atıldı. Hatta kentsel dönüşümün çoğunluğunu yüzde 51’e çekti. Burada vatandaşların biraz inisiyatif kullanıp bu işte mesuliyet alması gerekiyor. Gerekli mercilere başvurup kentsel dönüşüme başlaması gerekiyor. Diğer türlü kendi kendine yıkılan binaların sayısı gün geçtikçe artacak. Bu hasarlı binaların yıkılması elzem olan binaların sayıları belli bunlar için bir an önce harekete geçilmesi lazımdır. Yıkılması gereken boşaltılması gereken binalar için hem İBB hem de ilçe belediyeler acil çalışmalar yapılması gerekiyor. Ama burada biraz ağırdan alınıyor.”

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