Taburcu olduktan sonra ilk mesaj! İşte Abdurrahman Dilipak'ın sağlık durumu

Abdurrahman Dilipak, 11 Ocak’ta üniversitenin fakülte hastanesinde müşahede altına alınmış, 12 Ocak’ta ise açık kalp ameliyatı geçirmişti. Dilipak'ın ameliyatta aort damarı ve kalp kapakçığı değiştirilmişti.

Başarılı geçen operasyonun ardından iki gün yoğun bakımda tutulan Dilipak, servise alınmıştı.

20 Ocak'ta taburcu olan Abdurrahman Dilipak'tan ilk açıklama geldi.

Dilipak şu ifadeleri kullandı:

Elhamdülillah hızla iyileşiyorum. Beklenenden daha iyi. Aslında çok sürpriz bir şekilde başladı. Bir prostat şikayetiyle gittik. Arkasından onkolojiye geçtik. Oradan göz ameliyatım gerekiyordu.

Sol gözden lens kayması gerekiyordu. Orada anastezi raporu gerekince kalbe bir bakalım dediler.

Kalpte de aort damarı genişlemesi kritik seviyeye ulaşmış. Dolayısıyla kalp ameliyatı gerekti. Hem ahort damarının değişmesi hem de kalp kapakçılığı kapakçığının yenilenmesi gerekiyordu.

Elhamdülillah hepsi çok başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Zorlu geçen ameliyat ve tedavi süreçlerinde büyük bir özveri ile benimle ilgilenen, kıymetli doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarına kalbi muhabbet ve şükranlarımı sunarım.

Bilkent Şehir Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nagehan Uğurlu’ya; onkoloji sürecimizde yanımızda olan Prof. Dr. Muhammet Bülent Akıncı, Prof. Dr. Mustafa Serdengeçti ve Prof. Dr. Yılmaz Tezcan’a; Ankara Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Yüksel Ürün’e; Etlik Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği’nden Prof. Dr. Nihat Karakoyunlu ve Yunus Anda’ya; Aksaray Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Serdar Geyik’e; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Mustafa Oran’a; Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden Doç. Dr. Akif Erbin’e; Çotanak Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Altaş’a; Prof. Dr. Can Feza Sezgin’e ve İlhan Sarı’ya ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ameliyatımı gerçekleştiren kıymetli hocalarım Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik, Prof. Dr. Hakan Zor ve Prof. Dr. Yusuf Ünal’a; Kalp ve Damar Cerrahisi servisinde yatışım süresince gece gündüz demeden tedavimle ilgilenen ve yakın ilgi ve desteklerini benden esirgemeyen tüm doktorlara, hemşirelere ve sağlık personeline de ayrı bir teşekkürü borç bilirim..

Allah hepsinden razı olsun, hayırlı çalışmalarının sayısını artırsın, ömürlerine ve hanelerine bereket versin. Selam ve dua ile…