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Taburcu olan Meral Akşener'den ilk açıklama

Viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın mensuplarına "Kendinize dikkat edin. Ben iyiyim. Su içerken dikkatli olun" dedi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 15:15
Taburcu olan Meral Akşener'den ilk açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hastaneden çıkışı sırasında makam aracının camından basın mensuplarına, "Kendinize dikkat edin. Ben iyiyim. Su içerken dikkatli olun" dedi. Akşener'in hastaneden ayrılmasının ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, basın mensuplarına bilgi verdi.

Genel başkanlarının cumartesi günü mide ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğini belirten Poyraz, tetkiklerin ardından viral enfeksiyon tespit edildiğini aktardı.

Tedavisi tamamlanan Akşener'in birkaç gün evinde istirahat edeceğini bildiren Poyraz, "Yoğun bir yasama dönemi başlayacağı için tekrar Genel Merkez'de ve Meclis çalışmalarında bulunacak" dedi.

Şebeke suyunu mu kastetti?

Poyraz, Akşener'in Meclis'te yarın akşam düzenlenecek resepsiyona katılamayacağını söyledi. Akşener'in "Su içerken dikkatli olun" sözleriyle şebeke suyunu mu kastettiğinin sorulması üzerine Poyraz, şöyle konuştu:

"Bilemeyiz onu. Sanıyorum şebeke suyundan ziyade, tüm yıkamalarla ilgili özellikle meyve sebze yıkamalarında bir dikkat olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü doktorlarımızın bize bahsettiği detaylar bununla ilgili. Genel Başkanımızın bu açıklaması doktorların kendilerine verdiği bilgi üzerine olmuştur."

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 15:15
  1. İYİ Parti
  2. Meral Akşener

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  • fikretfikret12 dk önce
    EE MERAL HANIM O LİYAKATLİ BAŞKAN SENİN ESERİN

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