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Yemek Tarifleri Tablacı salatası nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Tablacı salatası nasıl yapılır?

Adana’nın meşhur kebabının yanı sıra yanında gelen lezzetine doyum olunmayan salataların tarifi merak ediliyor. Bu salatalardan bir tanesi de tablacı salatasıdır. Peki, tablacı salatası nasıl yapılır? Tablacı salatası tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 18:13:00 -
Tablacı salatası nasıl yapılır?

Tablacı salatası tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

4 tane orta boy domates, 1 tane büyük boy soğan, 1/2 demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 4 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 çay kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tablacı salatası nasıl yapılır?

Öncelikle tarifte yer alan malzemeleri yıkayın.

Kuru soğanı piyazlık olacak şekilde ince ince doğramaya başlayın. Daha sonra doğradığınız soğanı bir kaba koyun. Üstüne sumak serptikten sonra elinizle karıştırmaya başlayın.

Üstüne incecik doğradığınız domatesleri ve soğanları ilave edin.

Toz kırmızı biberi de ekleyin. Ardından tuzunu ve nar ekşisini de koyduktan sonra elinizle havalandırarak karıştırmaya devam edin. Artık servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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