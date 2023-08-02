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Gündem Tabancasını temizlerken olanlar oldu
Gündem

Tabancasını temizlerken olanlar oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-02 19:10:00 -
Tabancasını temizlerken olanlar oldu

Kastamonu’da tabancasını temizlerken kendini vuran şahıs hastaneye kaldırıldı.

Topçuoğlu Mahallesi Tahtakale Caddesi’nde M.K., ayakkabı mağazasında tabancasını temizlerken ateş aldı.

Tabancadan çıkan kurşun M.K.’nin ayağına isabet etti. Yaralanan M.K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.K., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.K.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu.
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