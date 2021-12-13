T3 Vakfı 5 yaşında

Vakfın Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Geleceğin güçlü ve lider Türkiyesinin mimarlarını, insanlığa umut olacak nesilleri yetiştirmek üzere 5 yıl önce bu yola çıkmıştık. Mutluyuz, gururluyuz” ifadeleri kullanıldı. Paylaşıma “#MilliTeknolojiHamlesi” ve “#T3Vakfı5Yaşında” etiketleriyle eklenen videoda ise T3 Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile Mütevelli Heyeti Başkanı Başkanı Selçuk Bayraktar’ın İHA’lara yönelik konuşmalarına yer verildi.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “T3 Vakfı, ülkemiz ve insanlık için bir hayal ve bir idealdi. #MilliTeknolojiHamlesi kıvılcımı gençlerimizin azmiyle büyüyerek aleve dönüşüyor. Nice yıllara” değerlendirmesinde bulundu.