Sylvester Stallone, 25 yıllık eşinden boşanıyor! Köpeği yüzünden boşanma kararı aldı...

Dünyaca ünlü Hollywood aktörü Sylvester Stallone, 25 yıllık evliliğini bitirme kararı aldığını açıkladı. Köpeği yüzünden boşandığını ifade eden Stallone'nun mal varlığı hakkında tartışmalar ise hale devam ediyor.

1997 yılından bu yana evli olan ve birlikte gittikleri her yerde el ele göz göze görüntülenen Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin'in boşanacaklarının açıklanması ilk anda büyük bir şaşkınlık yarattı. Boşanma davasını Flavin'in açması da bu boşanmanın ardında yatan neden hakkında daha fazla merak uyandırdı.

76 yaşındaki ’Rocky’ lakaplı efsanevi oyuncu Sylvester Stallone’ye 25 yıllık 54 yaşındaki eşi Jennifer Flavin boşanma davası açtı. Boşanma belgelerine göre Flavin, Stallone’yi evlilikleri sırasında elde edilen varlıkları kendisinden saklamak ve satmaktan men edilmesini talep etti.

Evliliklerinin onarılamaz şekilde parçalandığını belirten Flavin, Stallone’nin soyadından da vazgeçmek istiyor. Ayrıca çiftin sahip olduğu 57 milyon dolarlık malikanenin kullanımını da Stallone’nin kendisi ve kızlarına devretmesini talep ediyor.

Bardağı taşıran son damla köpek oldu

Çiftin ayrılığında, Stallone’nin Rottweiler cinsi Dwight isimli koruma köpeğini sahiplenmesine Flavin’in karşı çıkmasının bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi. Stallone, ayrılık haberi sonrası “Jennifer’a saygım büyük, onu hep seveceğim. Muhteşem bir kadın, tanıdığım en nazik insan” dedi.

Eşinin olduğu yere köpek çizdirdi...

Stallone önceki gün eşinin yüzünün yer aldığı kolundaki dövmesinin yerine köpek çizdirmişti. Flavin de kızlarıyla fotoğrafını paylaşmış ve “Önceliğim kızlarım” demiş ve sosyal medyada Stallone’yi takipten çıkmıştı.

Stallone’nin yaklaşık 500 milyon dolarlık, Flavin’in ise 10 milyon dolarlık kişisel serveti var.

EŞİ MALLARA TEDBİR KOYDURDU

Boşanma belgelerinde mal varlığının da dağıtımını yapan Stallone'a tedbir amaçlı Flavin, evlilikleri sırasında elde edilen tüm varlıkları kendisinden saklamak ve satmaktan men edilmesini talep etti. Evliliklerinin onarılmaz biçimde zarar gördüğünü ve parçalandığını dile getiren Flavin, Stallone soyadından da vazgeçmek istediğini söyledi. Ayrıca çiftin sahip olduğu 57 milyon dolarlık malikanenin kullanımını da Stallone’nin kendisi ve kızlarına devretmesini talep ediyor.

Sylvester Stallone kaç çocuğu var? Sylvester Stallone kimdir, kaç yaşında?

Michael Sylvester Gardenzio Stallone, İtalyan kökenli Amerikalı oyuncu, senarist ve yönetmen. Stallone 1977'de, Rocky filmi için En İyi Özgün Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında iki Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.

Doğum tarihi: 6 Temmuz 1946 (76 yıl yaşında), Hell's Kitchen, New York, ABD

Çocukları: Sage Stallone, Seargeoh Stallone, Sistine Stallone, Scarlet Rose Stallone, Sophia Rose Stallone Trend

Boy: 1,77 m

Eşi: Jennifer Flavin (e. 1997), Brigitte Nielsen (e. 1985–1987), Sasha Czack (e. 1974–1985)

Ebeveynleri: Jackie Stallone, Frank Stallone

Kardeşleri: Frank Stallone, Dante Stallone, Toni D'Alto