Gündem Sydney’de plajda Yahudilere silahlı saldırı! 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Avustralya’nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki bir plajda düzenlenen Hanuka etkinliğine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi. Olayda 2’si polis olmak üzere 11 kişinin yaralandığı bildirildi, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Avustralya'daki Bondi Plajı'nda 2.000'den fazla Yahudi cemaati üyesi Hanuka kutlaması düzenledi. Silahlı iki kişi, toplu bir silahlı saldırıda kalabalığa ateş açtı.

 

NSW polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

çıklamada, aralarında bir zanlının da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si polis 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüphelinin de yaralı olduğu kaydedilen açıklamada bölge sakinleri, olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Bondi Plajı'ndaki durumun "şok edici ve üzücü" olduğunu, polis ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Albanese, bölge sakinlerine polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Polisin, tekne ve helikopterlerle bölgeyi denetlediği, "şüpheli cisimlerin" incelenmesi için özel ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

 

Şüphelilerden birinin kimliği açıklandı

ABC News'ün haberine göre, güvenlik güçlerinden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, şüphelilerden birinin Sydney kentinin güneybatısındaki Bonnyrigg bölgesinde yaşayan Naveed Akram olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Yetkili, polisin, Akram'ın evine baskın düzenlediğini açıkladı.

Avustralya'nın Sidney kentindeki Bondi Plajı'nda çok sayıda kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyenlerden birinin 24 yaşındaki Naveed Akram olduğu belirlendi.

 

 

