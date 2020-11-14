Süzer Vakfından, depremzede çocuklara giyecek ve uyku tulumu desteği

İZMİR (AA) - Süzer Vakfınca temin edilen uyku tulumu ve kışlık giysiler, çadır kentlerdeki çocuklara Türk Kızılay aracılığıyla dağıtıldı.

Bayraklı Smyrna Meydanı Çadır Kent Alanı'ndaki dağıtıma, Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Gazi Alataş da katıldı.

Gazi Alataş, depremin ardından gerek devlet kuruluşları gerekse vatandaşların bağışlarının Türk Kızılay aracılığıyla İzmir'deki depremzedelere ulaştırdığını belirterek, şöyle dedi:

"Türk Kızılay olarak herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüzde kış ayları var. Çocuklarımızın birçoğu kıyafetlerini enkazlarda kaybetti. Süzer Vakfının yaptığı toplam 12 bin 804 adet uyku tulumu, kışlık ayakkabı, mont, kaban, kazak, hırka gibi giyecek malzemesi yardımı onların içini ısıtacaktır. Bu bağış kent genelindeki tüm çadır kentlerde kalan öğrencilere dağıtılacak. Onlar bu bağışı hiçbir zaman unutmayacaktır."

Süzer Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer ise vakıf olarak daima çocukların yanında olduklarını, depremin ardından özel ilgiye ihtiyaç duyan minik yüreklere destek olmak istediklerini söyledi.

İzmir depreminin tüm Türkiye'yi çok üzdüğünü belirten Süzer, "Deprem bölgesindeki çocuklarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla Türk Kızılay ile iş birliği yaptık. Devletimiz depremin ilk anından itibaren gerçekten çok başarılı çalışmalar yaptı. Ancak millet dayanışması da çok önemli." ifadelerini kullandı.