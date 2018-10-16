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Suyun hayati kıymetini bilelim

Uluslararası Su Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Magdy Abou Rayan, yapılan bilimsel çalışmaların dünyada su kıtlığı yaşanacağına işaret ettiğini söylüyor.

16 Ekim 2018 Salı 13:44
Suyun hayati kıymetini bilelim

Prof. Rayan, “Birleşmiş Milletler'in son raporunda, birkaç yılda dünyanın yüzde 70’inde su eksikliği olacak. Aynı zamanda yüzde 70’den fazla temiz su kaynağı olmayacak. Dünya böyle bir hale gelirse eğer, su kıtlığı yüzünden dünyada çok savaşlar çıkabilir. Bunu engelleyebilecek tek güç uluslararası bilimsel araştırmalardır, uluslararası partnerliklerdir. Biz şu anda yeni su kaynakları bulup ve olan suyu arıtmadan geçerek bir daha kullanmamız lazım” diyor.

Asıl olan doğayı bozmadan korumak

Kendi bozduğumuz doğayı tamir etmeye çalışmanın oldukça zor ve maliyetli.. Var olanı korumak her zaman daha kolay. Tıp biliminde buna hıfzıssıhha denir. Yani hasta olmadan önce sağlığı korumak. Çevre ve diğer kaynakları korumak da böyledir.

Temiz su olmadan hayat olmaz

Eğer insanoğlu temiz suyu koruyamazsa, bastığı dalı kesmiş olacak ve kendi hayatını ciddi şekilde riske atmış olacak.

Kaybettiklerimizi geriye kazanmamız lazım. Temiz su olmadan yaşam asla olmaz. Bugün İstanbul’u değil sadece bütün ülkemizi susuzluk tehdit ediyor. Göllerimiz, barajlarımız kuruyor. Birey olarak bize suyun damlasını israf etmemek düşüyor..

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 13:44
  1. İstanbul
  2. suyun önemi
  3. Prof. Rayan

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