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Gündem

Suya yapılan zammın ardından İzmir'den İBB Başkanı İmamoğlu'na teşekkür!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İstanbul'da İBB tarafından suya yapılan zammın ardından ironik bir mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 23:08:00 - 2020-07-16 23:09:49
Suya yapılan zammın ardından İzmir'den İBB Başkanı İmamoğlu'na teşekkür!

İBB Meclis İSKİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Genel Kurulunda yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi. Bunun ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İstanbul'da İBB tarafından suya yapılan zamma ilişkin ironik bir paylaşımda bulundu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na manidar teşekkür

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmirliler olarak bizler yıllardır en pahalı suyu kullanıyorduk. İstanbul’un CHP’li belediye ile tanışmasından sonra bu ünvanımızı kaybetmiş durumdayız. İzmirliler olarak bize bu mutluluğu yaşatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet:

AK Parti ve MHP fahiş zammı reddetti! CHP suya aslında bakın yüzde kaç zam teklif etti
AK Parti ve MHP fahiş zammı reddetti! CHP suya aslında bakın yüzde kaç zam teklif etti

Gündem

AK Parti ve MHP fahiş zammı reddetti! CHP suya aslında bakın yüzde kaç zam teklif etti

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